Actor de La Casa de los Famosos vivió en la calle y pasó hambre ¿Quién es?

En la Casa de los Famosos, la competencia está cada vez más dura y los participantes han dejado algunas reservas de lado para que los televidentes los conozcan un poco más.

Uno de los actores del equipo ‘galáctico’ conformado por Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Sebastián González, reveló las fuertes condiciones en las que tuvo que vivir por un periodo de su vida.

La Casa de los Famosos: ¿Qué actor vivió en la calle?

Durante una reciente actividad realizada por los participantes del programa, los integrantes del equipo ‘papillente’ y ‘galácticos’ abrieron su corazón para contar su historia.

Esta vez fue Sebastián González quien abrió su corazón y sorprendió a sus compañeros y a televidentes con el relato de sus inicios como actor.

El hombre nacido en Cali, contó que desde que era muy joven, sabía que su sueño era ser actor y que a lo largo de su vida, ha hecho todo para poder cumplir ese sueño.

“Yo me vine de Cali con mis maletas y esto mi mamá no lo sabe pero yo le había dicho a ella que llegaba a la casa de un amigo pero no era verdad, yo cuando llegué no tenía dónde quedarme”, empezó diciendo.

Después contó: “yo llego y sin tener donde quedarme veo un Carulla 24 horas y ahí me hice por unos días con todas mis maletas parado las 24 horas porque yo decía ‘bueno si está abierto no me va a pasar nada’, pero en realidad no dormía no nada cuidando mis maletas, con 20 años y sin saber bien qué hacer, no tenía un peso, no tenía para comer”.

En La Casa de los Famosos, uno de los actores sorprendió con una historia que reveló y que dejó a más de uno frío. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

“Yo era con esas maletas para arriba y para abajo, un día dormía en la casa de alguien, al otro miraba dónde porque yo de Cali, no tenía amigos en Bogotá, hasta que un día decidí soltar esas maletas y quedé con una sola (...) ya después, empecé a trabajar en bares y cuanta cosa me saliera para poder comer”.

El actor aseguró que pasado el tiempo, empezó a hacer teatro y se enamoró de ese escenario “me acuerdo que un día renté una habitación y estaba tan mal que en una llamada de mi papá, cuando me preguntó cómo estaba le dije la verdad y ahí me empezó a ayudar un poquito”.

“Como yo no tenía para comer, lo que hacía era que me compraba un kilo de maní que en ese tiempo costaba 5 mil pesos y eso comía todo el día. En esa época era una bolsa grande, pero como no tenía para el transporte, caminaba de esa habitación hasta el teatro y así todos los días y caminé tanto que empecé a tener dolores en las rodillas, a mí de vez en cuando me duelen las rodillas, pero fue una experiencia que me enseñó a valorar el trabajo y a ser humilde frente a todo”.

El actor aseguró que nunca pensó en renunciar porque siempre tuvo presente que no lo hacía, no lograría su sueño de ser actor.