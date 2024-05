Foto: ¡Martha Isabel Bolaños fue reina! Así lucía cuando participó en un certamen

Martha Isabel Bolaños reveló un secreto que nadie en Colombia sabía ni se imaginó y es que, cuando era muy joven participó en un reinado.

La actriz de ‘Betty la fea’ quedó descolocada, cuando en medio de una actividad en La Casa de los Famosos se conoció la foto del momento en el que estuvo en certamen.

¿Cuántos años tiene Martha Isabel Bolaños?

En la tarde el 13 de mayo, los participantes de la casa de los famosos realizaron una actividad en la que les pidieron contar la historia de sus inicios, mientras mostraban fotos viejas que nadie había visto.

Si bien muchos esperaban ver algunas fotos de Martha Isabel Bolaños cuando empezó en ese medio, lo cierto es que todos quedaron sorprendidos al verla con pose de modelo y reina.

Cuando empezó la actividad, la primera en aparecer fue la foto de la actriz de 50 años. “Oh por Dios ‘jefe’ esto es primicia nacional, yo nunca le he contado a nadie que fui reina”, fueron las primeras palabras de la caleña.

Después, viendo la imagen y recordando este momento, empezó contándole a sus compañeros que esto no era de conocimiento de nadie, pero que seguramente su mamá fue la que le dio la información y la foto al canal.

“Bueno, yo fui Miss Mundo Amazonas , ahí tenía 17 años y vivía en Cali. Fui a representar al Amazonas, no sé si por mis facciones. Ahí fue cuando me enamoré de Bogotá, el concurso en ese momento se hizo en Girardot pero nunca fue un sueño mío ser reina, o sea respeto mucho a las que sí lo tienen pero para mí nunca fue una prioridad”, destacó.

Después agregó que participó porque la invitaron y que la eligieron para representar al departamento de Amazonas, seguramente por sus facciones: “Aquí no estaba en el medio de la televisión, pero ya estaba en ‘Niche Casting’ que fue una escuela que montó Jairo Varela, el director del Grupo Niche. Él tenía el sueño de hacer novelas con sus canciones, yo estaba en un desfile en la 14 de Calima y me vio y cuando bajé me dijo, “te quiero regalar una beca para mi escuela de actuación” y ahí arranqué.

En su historia la actriz contó que por esa academia también pasaron varios actores caleños que hoy por hoy están en la industria de la actuación “yo no gané, quedé entre las 10 finalistas pero fue una experiencia única e increíble igual, aunque nunca hablo de eso”.