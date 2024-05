Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ ahora pide plata en buses ¿Quién es?

Sin Senos No Hay Paraíso es una novela que narra la historia de Catalina Santana, una joven colombiana que vive en un barrio marginal. Cansada de la pobreza y la violencia que la rodean, Catalina se obsesiona con la idea de mejorar su vida a través de la cirugía estética para aumentar sus senos.

A lo largo de la novela, el personaje de Catalina experimenta una profunda transformación personal y se encuentra con personajes que para el público, fueron cruciales en el desarrollo de la historia.

Los famosos que hicieron parte de ella, aún son muy recordados, pues tuvo mucho éxito tanto en la pantalla chica como en plataformas, sin embargo, no todos han logrado seguir con proyectos frente a la cámara.

¿Qué actor de ‘Sin senos’ pide ahora plata en los buses?

Aunque muchos piensan que los actores que logran hacer parte de grandes producciones, tienen la vida hecha, lo cierto es que muchos pasan por ciertas situaciones que, al contrario, los alejan de ello.

No obstante, no todos logran continuar su camino, y por el contrario terminan sufriendo cosas que jamás se habían imaginado.

Este es el caso de Luis Soler, quien ha participado en varias producciones conocidas como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Francisco, el matemático’, y más.

A pesar de tener talento y gusto por su carrera, en 2021 la vida le cambió por completo. En una entrevista dada a La Red en 2021, el actor narró qué fue lo que sucedió.

Soler reveló que fue víctima de un brutal ataque con ácido en noviembre de 2021, cuando estaba caminando en chapinero, en Bogotá, aproximadamente a las 11:30 de la noche.

El hecho le ocasionó graves lesiones en sus ojos, dejándolo con visión parcial e incluso con la posibilidad de necesitar un trasplante de córnea.

“Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca. Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”, afirmó.

Ahora, tres años después de este terrible accidente, se confirmó a través de un periodista de Infobae que el actor está sobreviviendo como puede, pidiendo ayuda en los buses, pues se lo encontró en un bus.

Según lo que se conoció, el actor perdió la vista por negligencia de la clínica y a raíz de ello, ha sido muy difícil volver a la actuación y retomar proyectos.