La Casa de los Famosos: ¿Alfredo provocó a Martha para romper una regla?

En la Casa de los Famosos, la tensión aumenta todos los días, pues los competidores quieren llegar a la final y con los cambios más recientes, todos están a la expectativa para saber cómo votar y quién saldrá de la casa.

En el capítulo más reciente, el actor Julián Trujillo logró llevarse el liderazgo de la casa por primera vez, dejando al equipo ‘papillente’ sorprendido y con varias molestias, pues todos se sienten en riesgo de salir.

Teniendo en cuenta que el actor es el líder y tiene inmunidad, al tiempo, tuvo que cumplir con un ‘castigo’ impuesto por el jefe, por no responder una pregunta en el pasado brunch. Por eso, tuvo que realizar el desayuno por tres días a toda la casa.

¿Qué pasó en la Casa de los Famosos con Martha y Alfredo?

En la mañana de este viernes 10 de mayo, Julián cumplió con su castigo y se puso a cocinar el desayuno, sin embargo, fue llamado a un confesionario por lo que se demoró en iniciar a cocinar. Entre tanto Alfredo, Pantera y Melfi estaban en la mesa del comedor esperando.

Fue justo allí cuando Alfredo le dijo a Martha “por qué no le ayudas a tu amigo y vas poniendo a calentar el agua”, a lo que Martha le respondió de manera amable “ah sí gordo, lo voy a poner”.

Después, Alfredo volvió a preguntarle, a modo de presión “¿Pero ya prendiste el agua y pusiste el aceite?”, a lo que ella respondió “ya se está calentando”.

Después de ello, tanto Alfredo como Pantera llegaron al salón donde se arreglan las chicas del equipo ‘papillente’ para contarle a sus compañeras a modo de queja que Martha supuestamente “le había ayudado a Julián a hacer el desayuno [cosa que no se vio]” y que él le había dicho que “le ayudara a prender el agua para hacerla caer en una ‘falta’”.

A pesar de ello, las cámaras mostraron que sí fue Julián el que cocinó su desayunó y Martha solo lo estaba guiando para hacer las arepas. Sin embargo, cuando los famosos fueron a sentarse, la primera palabra de Alfredo fue:

“Gracias Martha por el desayuno”, a lo que Julián respondió “Hey Alfredo lo hice yo, Martha me estaba guiando” y después todo se convirtió en una gran pelea pues Pantera se puso a la defensiva que Julián hizo el desayuno para todos y que le sirvió su plato de desayuno cuando él había decidido hacerse su desayuno más temprano.

“Lo hiciste para que el jefe me castigue, si el jefe decide castigarme porque yo me hice el desayuno pues bueno, pero no me sirvas ni pongas todo ahí para que él se de cuenta que yo hice mi desayuno y me castigue”, fueron las palabras de Pantera a lo que Julián, Martha y Sebastián del equipo ‘galáctico’ respondieron que esa jamás fue la intensión y mucho menos con maldad.

“Tu hiciste el desayuno para todos de maldad”, dijo Pantera a lo que Julián señaló “oye la orden era que hiciera desayuno para todos y lo hice para todos, para cumplir mi penitencia, no fue mi intensión ni malicia pensando en que te castigaran, eso no fue así. También quería que Pantera comiera de este desayuno cuando él quisiera”.