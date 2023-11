¡Adiós al rosado! Karol G de nuevo se cambió el look, así luce ahora

Sin duda, una de las mejores artistas de música urbana es Karol G. Gracias a éxitos como Tusa, Bichota, Mientras me curo del cora, Amargura, TQG, entre otras, la cantante antioqueña ha dejado en alto el nombre del país alrededor del mundo.

Te puede interesar: Shakira anunció nueva gira mundial en 2024, ¿vendrá a Colombia?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Además de triunfar como artista, la paisa también ha sido todo un referente en la industria de la moda y belleza. Los diferentes estilos que ha usado en los eventos sociales más importantes del mundo a lo largo de su carrera, han logrado captar la atención de millones de fanáticos y expertos en la materia.

Karol G cambió su look: ¿Cómo quedó?

Si bien cuenta con un asesor de imagen que la viste y le da consejos, ella es la que decide qué usar ante las cámaras y detrás de ellas.

Justamente, su más reciente cambio de look, la intérprete de ‘Amargura’ está dando de qué hablar, pues tomó por sorpresa a muchos seguidores al conocerse la foto de la cantante en redes.

Si bien la paisa venía de un tono rosa pastel, el cual le quedaba muy bien para su rostro y el estilo que estaba usando en diferentes eventos sociales, ahora se fue por un color mucho más extremo.

Cuando estuvo como invitada al programa Saturday Nigth Live, decidió la bienvenida al tono palo de rosa y ahora, según algunos medios internacionales, será en la gala de los premios Billboard 2023.

Como se puede apreciar en la imagen, parece que la artista eligió un tono platinado muy alto, el cual ya han lucido estrellas como Kim Kardashian y otras famosas de Hollywood.

Al ser un tono tan rubio, tirando a blanco, el cabello se debe decolorar mucho, un tema que preocupó a algunos seguidores, pues como bien se conoce, tinturar veces seguidas el pelo, podría quemarlo y arruinarlo.

“Lo que más me preocupa es que va a quedar calva con tanto cambio”; “Se ve divina, a mi me encanta ese color”; “Preciosa, pero se va a quemar el pelo con tanta tintura”; “Se ve preciosa pero le va a tocar empezar a usar pelucas”; “Amo ese tono, siempre lo he querido pero me asusta mucho la decoloración”; “Sé que con tonos tan altos, el pelo sufre y se revienta fácil, no sé por qué la dejan que se haga esto”; “Se ve preciosa y sexy, ¿seguro no es peluca?”