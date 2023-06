Adriana Bottina afirmó que cantó con Whitney Houston: “la mejor clase del mundo”

Adriana Bottina es una cantante colombiana que, gracias a su talento, ha logrado amasar una gran cantidad de fanáticos en el país. Además, la artista también ha participado en producciones como actriz, lo que la posiciona como una estrella integral.

Recientemente, Adriana se ha vuelto tendencia al conocerse que parte de su talento musical se lo debe a la cantante estadounidense Whitney Houston y a una clase de canto que tuvo con ella. Acá te contamos un poco de la historia.

Puedes leer: Kendall Jenner dio nuevos detalles de su relación con Bad Bunny: ¿es “sagrado”?

Adriana Bottina cantó al lado de Whitney Houston

En su cuenta oficial de TikTok la intérprete de música ranchera sorprendió a sus seguidores al contar que, en encuentro en el ‘más allá', pudo estar en el mismo espacio con la voz de I Will Always Love You.

Bottina aseguró que Whitney la visitó en sus sueños y que incluso, ella entró hasta su casa para hablar un poco.

“Tres limosinas se cuadraron afuera de mi casa, eso fue hace mucho tiempo, yo no había ido a Estados Unidos en ese momento y yo no sabía cómo eran los guardaespaldas. Se bajan unos guardaespaldas así morenazos, acuerpados y en la limosina del medio abrieron la puerta y se baja ella”, comenzó el relato.

Lee también: Harry Styles se retira temporalmente de la música: así dio la triste noticia

Cuando las cantantes se vieron en el sueño, Houston le dijo a Adriana que quería hablar con ella y toda la charla se basó en técnicas de canto para que la colombiana pudiera destacar un poco más en su carrera.

Hoy en día, la colombiana afirma que ella agradece ese encuentro, pues aprendió a perfeccionar su canto y su interpretación.

El video de Adriana ya cuenta con más de 2 mil ‘me gusta’ y más de 90 comentarios entre los que se puede leer: “Eso se llama viajar en el astral”, “Que lindo sueño, tu vida está cargada de muy buena energía”, y “Se manifiesta en tus sueños lo que quieres”.

Los mensajes a la artista continuaron: “Yo también quiero vivir ese sueño”, “Darle matices a la voz es espectacular”, “Eres un Ángel”, “Una del as mejores cantantes de la industria musical”, “Muchas gracias por compartir este tesoro”, y “Que sueño tan lindo”.

Puedes leer: Hermana de Karol G tuvo nueva crisis de depresión y se mostró llorando en redes

Actualmente, Adriana hace parte del elenco de Mujeres a la plancha un espectáculo que pretende hacer un recorrido musical por diferentes años y en el que también participan Diana Ángel, Laura Mayólo, Laura de Leon y Diana Hoyos.

Las entradas es posible adquirirlas en la página web del Teatro Nacional y las próximas funciones son el 27 y 28 de junio y el 4 y 5 de julio.