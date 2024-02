“Dame una esperita para gestionar este dolor”: Alejandra Giraldo sigue en duelo

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras de noticias más queridas de Colombia. Con su carisma y profesionalismo ha ganado el corazón de los televidentes, sobre todo, de aquellos que la siguen diariamente en la primera emisión de Noticias Caracol.

La periodista es conocida por su estilo directo y su capacidad para conectar con los espectadores. Por ello, ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y en su entorno personal.

Recientemente, la presentadora sufrió una gran perdida en su hogar. Tras varias complicaciones de salud, su perro Napoleón falleció, lo que tiene muy afligida a la periodista. Por ello, hace unas horas, le hizo una conmovedora publicación en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Napoleón era un san bernardo y murió el pasado 27 de enero. Fotografía por: Instagram: alegiraldop

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

Desde siempre, Giraldo se ha mostrado muy unida a las mascotas. Por ello, en sus redes sociales hay muchas publicaciones sobre sus perros. Por eso, no fue de extrañeza que para ella fuera tan fuerte la muerte de Napoleón.

Ya pasó una semana desde el incidente y la paisa, nuevamente, dejó un post en su cuenta oficial de Instagram en la que demuestra el dolor que aún siente por la partida de uno de sus mejores amigos.

“Te extraño Napito. Te extraño mucho. A cada segundo. Te amo y te agradezco por la vida de dicha que me regalaste. No me perdí nada de ti. No nos faltó nada. Todo lo vivimos y disfrutamos. Todo fue perfecto y lo sigue siendo porque tiene tu huella. Tu alma”, escribió.

“Te extraño a cada segundo, pero voy a estar bien. Solo dame una esperita para gestionar este dolor de tu ausencia. Solo una pequeña esperita”, finalizó.

Acompañado del sentido mensaje, dejó un video del animal jugando con una pelota y un peluche. La publicación ya cuenta con más de 8 mil ‘me gusta’ y más de 500 comentarios entre los que se puede leer:

“Te hará sonreír desde el cielo siempre”, “Tu dolor lo puedo sentir de solo ver a mi perrito”, “He llorado por Napito”, “Una ausencia que se siente desde el fondo del alma”, “Lo siento tanto mi Ale”, “Lo hiciste demasiado feliz”, y “No pude contener las lágrimas”.