Amparo Grisales y el “nuevo negocio” con el que sorprendió a sus fanáticos

Amparo Grisales, siempre ha sido una apasionada por la moda y los estilos que la hacen sentir cómoda, pero que además, resaltan su figura y cuerpazo.

Para ella, cuidar de su cuerpo y tener conciencia de que todo afecta tanto a su corazón como a su cerebro, la hizo encontrar la fórmula para siempre estar vital y proyectar ese bienestar.

Amparo Grisales y su nueva iniciativa

La ‘diva’ colombiana de 67 años, sigue siendo hoy el amor platónico de muchos y todo se debe a lo bien que luce a pesar del paso del tiempo.

Sin embargo, esta vez, el foco no está relacionado con su cuerpo, su dieta o alguna publicación en redes; sino un nuevo proyecto del está orgullosa.

Fue en el matutino de Día a Día, en el que la también actriz habló de lo que está realizando en este momento, con ayuda de una marca local.

Tanto Amparo, como la mayoría de artistas colombianas, se esfuerzan por lucir siempre impecables en cada evento o programa al que son invitadas, y mucho de ello tiene que ver con el estilo y tipo de ropa que todas ellas lucen en sus diferentes eventos sociales.

Justamente, a raíz de ello, la actriz específicamente, ha llegado a acumular prendas que, con el tiempo, dejan de usar y quedan guardadas en el clóset, por lo que una limpieza de este, siempre va bien y eso fue lo que hizo la jurado de ‘Yo me llamo’.

A través de la tienda Bettina’s Closet, una marca que vende ropa de segunda mano en excelente estado y casi sin usar, la ‘diva’ de Colombia decidió poner en venta varias de las prendas que hacen parte de su clóset y que hoy en día quiere que otras personas las aprovechen y las usen, pues la ha usado en portadas de revista, teatro, ‘Yo me llamo’ y varios eventos sociales.

Amparo Grisales tiene a la venta, prendas de varias casas de moda tanto nacionales como del exterior. “Yo viajo y compro ropa en todas partes, hay países en los que he encontrado cosas maravillosas como en Argentina, Estambul, Italia, New York, en todos lados (...) la calidad es impresionante, hay Roberto Cavalli, Versace, Chanel, de todo” señaló en Día a Día, destacando que varias de estas prendas que están a la venta son de esos países.

Igualmente, dijo que así como tiene de grandes marcas de moda, también se ha enamorado de varios diseñadores colombianos como Silvia Tcherassi, Diego Guarnizo, Álvaro Reyes, María Elena Villamil, Amelia Toro, María Angélica Guerra y más.

“Yo tenía 8 maletas para guardar ropa que no se me dañe y empecé a pensar qué hacer con toda esa ropa y fue un amigo de Nueva York el que dijo que podía ir a Bettina y venderlas allí. Yo no estoy aquí para ganar dinero, estoy en esto para ayudar a mis perritos, esa es la causa, todo es con el fin de ayudar a dos fundaciones de perritos, unos mayores y otros que tengo más jóvenes, todo el dinero de las ventas irá para las dos fundaciones, ese es mi regalo de Navidad para ellos”, explicó.