Ana Karina Soto filtró información de la ‘Casa de los Famosos’, dijo si estará

‘La casa de los famosos’, es uno de los programas más sonados en países como México, pues se enfoca en reunir a varias celebridades en un solo espacio por un tiempo y al, dar un gran premio. Ahora, este reality tendrá su versión colombiana en RCN.

Te puede interesar: ¿Otro periodista de Noticias Caracol se va?: Fuertes rumores lo aseguran

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

El famoso programa, estará bajo la conducción de dos preciosas mujeres, Carla Giraldo y Cristina Hurtado y contará con una transmisión digital por 24 horas.

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre ‘La casa de los famosos’?

Cada vez más son los detalles que están saliendo sobre la propuesta de TV, la cual fue todo un éxito en México y Estados Unidos.

Esta vez la encargada de hablar del tema y revelar uno de los detalles que más expectativa ha generado fue la presentadora Ana Karina Soto, quien reveló el número de famosos que estarán en el prgorama.

La fecha prevista para dar comienzo a este reality con el RCN le apostó a aumentar su rating, es el próximo 23 de enero.

Ana Karina Soto Fotografía por: Instagram @karylamas

Mientras avanzan los días, los nombres de las celebridades que estarán en el relity es uno de los detalles que también generan curiosidad, pues así mismo se sabrá qué tanto posible drama tendrá el programa.

Según lo revelado por Ana Karina, los famosos “ya están confirmados” y en el grupo estarán celebridades de varias ramas, no solo actores.

En una serie de preguntas que recibió la presentadora a través de su cuenta de Instagram, la también empresaria dijo no dejó las dudas en el aire y habló sobre si ella estaría o no.

Ante la primera pregunta: “¿Cierto que vas a estar en ‘La Casa de los Famosos, Colombia’?”, Soto respondió: “No voy a estar en ‘la Casa de los Famosos, Colombia’. Ya están confirmados los que van a estar”.

Después continuó diciendo: “son 11 mujeres y 11 hombres. Hay actores, actrices, cantantes, ‘Youtubers’, ‘Influencers’…” de esta manera, reveló que el grupo no se limita a solo actores e interpretes, pues tiene de todo un poco.

La presentadora de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’ también aseguró que el programa será un éxito y que seguro será muy visto: “El parche está muy chévere, sé que va a dar mucho de qué hablar este ‘reality’. Ustedes saben que se ha hecho en otros países y ha sido todo un éxito. Y me imagino que en Colombia va a ser la locura. Pero yo no voy a estar”.

Después, respondió otra pregunta sobre si Orlando Liñán, Sandra Bohórquez o Carlos Claro, compañeros del matutino de RCN, harán parte de ‘La casa de los famosos’ algo que ella respondió contundente: “No sé, no tengo ni idea. A mí, Orlando no me ha dicho nada. ‘Sandrita’, tampoco. Carlos Claro, tampoco. Así que, ni idea.

¿Será que sí? ¿Será que Orlando se va pa’ allá? ¿Será que Sandra se le mide? No creo, no sé, tienen que estar pendientes de ‘La Casa de los Famosos, Colombia’. Eso va a estar buenísimo…”.