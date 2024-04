Ana Karina Soto tuvo incómodo percance en vivo en Mañanas Express: “Qué boleteada”

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana de televisión, cine y teatro que es conocida por su carisma y su talento para la conducción de programas de entretenimiento.

Inició su carrera en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha presentado varios programas, entre los que se incluyen La isla de los famosos, Noticias RCN y Buen día Colombia.

Recientemente, fue la protagonista de lo que muchos considerarían un momento bochornoso en medio de la transmisión de Mañanas Express. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más queridas del Canal RCN. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

La presentadora se encontraba en vivo en Mañanas Express, programa que también se presenta por las mañanas en RCN, cuando, de repente, se rompió el tacón de una de sus sandalias.

La situación causó risas entre sus colegas y por supuesto, en la audiencia, pues, a pesar del incidente, Ana Karina supo manejar con profesionalismo la situación y disimuló por completo lo que le había pasado.

Eso sí, sus compañeros se dieron cuenta y se burlaron un poco de ella. Incluso, compartieron algunas fotos y videos del tacón roto en sus redes sociales.

“Aquí, muerta de la risa, leyendo mensajes de ‘la boleteada’ que me pegó Carlos Marín al aire, esta mañana, en Mañana Express porque se me volvió a dañar la sandalia. Se me partió el tacón de la sandalia cuando estábamos al aire y fue muy chistosos porque, de verdad, casi me caigo”, contó Soto.

“Tambaleé y entramos [al aire], yo regia, como si nada hubiese pasado… El otro va y me pega semejante ‘boleteada’ al aire. Fuera de eso, Carolina Araujo también hace unas historias”, añadió la presentadora entre risas.