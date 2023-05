Ana María Trujillo sobre sus retoques estéticos: “La cara se va desfigurando”

Ana María Trujillo empezó a darse a conocer en su carrera televisiva en el magazín Panorama, de Producciones JES, igualmente hizo parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la que ganó muchos seguidores.

Además de ser presentadora, Trujillo decidió dedicarse a la actuación siendo su personaje de Manuela Sáenz, en la reconocida novela La quiero a morir, uno de los más recordados.

Ana María Trujillo y sus retoques de belleza

La polémica que llevó a los medios a volcarse en su vida fue justo cuando se divorció de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona y Juancho Cardona, pues según la artista el hombre le habría sido infiel y se enteró después de que una de sus amigas la llamara para confirmarle la situación.

A pesar de que ahora esté alejada de la televisión, a la actriz pareciera que no le pasara el tiempo, pues hoy en día luce muy bella en las imágenes que publica en sus redes sociales.

Sin embargo, parte de esa belleza se debe a ciertas ayudas de belleza a las que acceden las famosas y que a muchas de ellas les ayudan.

Sobre el tema, la cartagenera habló del tema a través de sus redes sociales y decidió responder preguntas de sus seguidores.

En su perfil oficial, publicó una corta historia en la que mostró que se estaba sometiendo a un procedimiento estético, para mejorar el contorno de su rostro.

Allí, dijo que: “A mí me gusta verme natural, sin rellenos y con la piel saludable”, destacando que tiene claro que hay personas que por el paso del tiempo, sí necesitan de relleno en su rostro, sin embargo, ese no es su caso.

“Les voy a contar algo que me hice ayer a mí me gusta verme natural y saludable. Sé que hay personas que necesitan relleno en la cara pero gracias a Dios ese no es mi caso además creo que si no los necesitas y te los pones con el tiempo en la cara se va a desfigurado”.

Dijo que a pesar de que sea una fuente o “salvación” para algunas, con el tiempo, inyectarse tanto no le cae tan bien a la piel, sin embargo “supe de una nueva técnica de la doctora María Bahamón para dejar la piel firme y pegada tal cual la tenía seis años”.

De acuerdo con la historia, la doctora señaló que se trataba de un procedimiento que no dañaba o alteraba la forma de la cara. “Vamos a aplicar el método rejuvenecimiento María Bahamón con híbridos, una mezcla que lleva ácido hialurónico, que da un resultado espectacular para tensar sin cambiar las facciones, sin cambiar el rostro y sin producir efecto de relieve”.

“Vi algunas amigas que se lo hicieron y quedaron perfectas, la cara no cambia, la piel se ve más pegada, más recogida”. Según lo explicado por Ana María, los resultados se pueden ver en un mes.