Anahí dio detalles de cómo sigue su oído: “todavía no escucho”, ¿demandará?

Anahí es una de las actrices y cantantes más queridas por una generación que estuvo frente a la pantalla viendo la telenovela Rebelde. En la producción llevaba el nombre de Mia Colussi y era una de las protagonistas de la misma.

Durante las grabaciones del programa se conformó el grupo RBD y ella es una de las voces principales. Por años los fanáticos de la agrupación estuvieron aclamándolos y ahora, volverán a los escenarios a partir de agosto.

A pesar de lo anterior, muchos seguidores se encuentran preocupados tras un accidente que tuvo Anahí el pasado 20 de mayo al perforarse uno de sus tímpanos mientras probaban uno de los monitores para el oído que se usan durante las presentaciones en vivo.

¿Cómo sigue Anahí, de RBD, de su oído?

“Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo”, relató en sus historias de Instagram en ese entonces. “El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano. Estoy en shock”, admitió.

Parece que la cantante mexicana tuvo que someterse a una serie de estudios tras su accidente. Fotografía por: Instagram

Tras unos meses de tratamiento y acompañamiento médico, Anahí reveló cómo sigue su oído y además, de si esta condición es un impedimento para que esté en el tour de RBD.

“Estoy sanando. Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó: “Yo les juro que daré todo en este tour. De eso no tengan duda. Si no está al 100 este oído, tenemos otro! Nada nos frena!”.

Lo anterior dejó un poco más tranquilos a quienes esperan con ansías que Anahí esté en la tarima al lado de sus cuatro compañeros: Maite Perroni, Dulce Maria, Christopher Uckermann y Christian Chávez. El único que haría falta sería Alfonso Herrera, quien en varias ocasiones ha expresado que no quiere volver al canto.

Cabe recordar que la lesión de Anahí se trata de un problema al presentarse un desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio.

La intérprete de Sálvame, confesó que lloró cuando el material del molde para sus auriculares cortó la membrana del tímpano. “Creo que nunca había llorado de un dolor así”.

Adicional, aseguró que su preocupación aumentó cuando dejó de escuchar totalmente por ese oído, pues ahí se dio cuenta que el grado de afección había sido grande.

¿Anahí demandará por su oído?

Por otro lado, en una entrevista a su esposo Manuel Velásco, indicó que puede caber la posibilidad de una demanda a quienes perjudicaron la salud de la cantante. Sin embargo, aún no se conoce de ningún proceso llevado a cabo.

“Es una decisión que ella va a tomar, si a mí me preguntaras yo creo que sí debería tomar acciones legales porque no puede ser que gente que se dedica a eso te puedan generar afectaciones de por vida, pero también si ella no lo desea hacer es una decisión de ella y yo lo voy a respetar”, confirmó Velasco.