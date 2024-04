Andrea Serna respondió a críticas y desconcertó a televidentes ¿Qué dijo?

Andrea Serna, la icónica presentadora del reality “El Desafío”, no se ha quedado callada ante las críticas que ha recibido por parte de algunos televidentes.

En estos dos días de abril, la caldense ha sido blanco de comentarios negativos luego de que se estrenara la nueva temporada de ‘El Desafío’ celebrando 20 años.

¿Qué dijo Andrea Serna sobre críticas en ‘El Desafío’?

Con toda la expectativa que Caracol Televisión generó en referencia a su celebración de 20 años, varios televidentes y usuarios de las redes tenían una expectativa muy alta.

Esto, teniendo en cuenta que en anteriores versiones estuvieron famosos, competidores de todas las regiones, ‘súper humanos’ y más, en diferentes países del mundo en los que el programa hizo historia.

Ahora, la revelación de que el canal decidió celebrar los 20 años del programa en Colombia y regresar a las cajas en Tobia, Cundinamarca, gracias una idea que Serna le dio a los directivos, generó algunas críticas, pues entre todo lo que se dijo en redes era que los televidentes esperaban que esta versión fuera en otro país y volviendo un poco a su origen.

Ante la cantidad de mensajes que hicieron a Andrea Serna tendencia nacional, la presentadora decidió responder de forma clara y sin querer generar mayores problemas.

En un video publicado en sus redes sociales sobre un recuento de lo que fue el día de estreno de ‘El Desafío’, sus seguidores no dudaron en dejar su comentario sobre lo que pensaban:

“Qué embarrada ahora volver a esas cajas”; “Nos mintieron, dijeron que sería el último ‘Desafio’ en la ciudad de las cajas, que nos iban a sorprender y nada”; “No puede ser que por tu comentario hayan regresado a eso”, ante ello, la presentadora respondió algunos de ellos.

-“Y sí, vivirlo en nuestro país es vivirlo por todo lo alto”.

-“Lastima que no hubo ‘Desafío’ medieval en Malta”, fue otro comentario, a lo que ella respondió

-“De golpe se animan y lo hacen después allá”, esta respuesta, dio para que algunos la citaran en Twitter y continuaran dejando mensajes de descontento con su idea de dejaron en las cajas.

“A pesar de que sea en las cajas lo sigo viendo, pero de verdad es pero que el otro año sea otra cosa”; “No de verdad Andrea me decepcionó con esa idea”; “Yo entiendo que lo hayan querido hacer acá pero no en esas cajas, pudo ser mejor”; “Soy fiel televidente y de verdad que me di cuenta lo poco que importamos”; “Así Andrea Serna lo hubiera querido, no debían hacerlo en Tobia”, fueron algunos comentarios.

Cabe mencionar que al rededor de la nueva temporada de ‘El Desafío’, varios llegaron a pensar que el programa haría una fusión de todas sus temporadas y que tal vez, a Andrea Serna la acompañaría Margarita Rosa de Francisco, sin embargo, todo ello eran solo especulaciones y nada asegurado por el canal Caracol.

Esa Andrea Serna es morronguisima tenían la oportunidad de sacarla del estadio este año y por culpa de ella no lo hicieron y sale a decir “de golpe se animan y lo hacen después allá”



Nena ya admite que por culpa tuya no lo hicieron 🤡#Desafio20años #DesafioTheBox #DesafioXX pic.twitter.com/PqVEkMJjvO — noah🍀 (@noahjaramillo07) April 2, 2024

Y el año pasado Andrea Serna abrió la edición del desafío diciendo que era la última vez del formato The Box y agradeciendo a Tobia. Quedamos 🤡 todos porque sigue en ese lugar y todo será casi igual. Qué decepción. Dicen que todo surgió porque Andrea no quiso irse del país — Felipe Cubillos (@Philip_Cub) April 1, 2024