“Es mi derrota”: Andrés Calamaro se pronunció tras no terminar su show en Bogotá

El Festival Cordillera es un evento musical que se celebra en Colombia y reúne a artistas de diversos géneros, como el rock, el pop, el reggae y el hip hop. En esta ocasión, uno de los invitados más importantes era Andrés Calamaro.

Calamaro es uno de los artistas más importantes del rock en español. Con una carrera de más de 40 años, ha forjado un estilo único, caracterizado por su voz rasgada, sus letras confesionales y su actitud irreverente.

A pesar de las expectativas, muchos de los fanáticos del cantante quedaron un poco tristes al ver que la presentación no cumplió el tiempo que se tenía estimado. Los que esperaron se preguntaron qué había pasado con el artista y él mismo contestó la pregunta.

Andrés Calamaro tuvo algunos problemas para terminar su presentación en el Festival Cordillera 2023. Fotografía por: GettyImages

¿Qué pasó con Andrés Calamaro en el Festival Cordillera?

El cantante argentino estuvo en el Festival Cordillera 2023 con una actuación que dejó a muchos asistentes decepcionados. Calamaro, que tenía previsto tocar durante hora y media, terminó su setlist tras una hora y cinco minutos, sin explicación alguna.

El artista, que ya había sido criticado por su voz en un concierto anterior en España, pareció tener problemas vocales durante su actuación en Bogotá. Además, según las redes sociales, su actitud en el escenario fue un poco distante, lo que contrastó con la energía del público.

Tras las molestias expresadas por los fanáticos, el mismo Andrés se encargó de aclarar que era lo que había pasado en su presentación. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante informó que la altura le había jugado una mala pasada.

“Mis disculpas. Anoche lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”, comenzó escribiendo Calamaro.

“Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario de hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver a dar lo mejor de mí”, finalizó.

Al lado de este mensaje dejó como descripción que solo le hicieron falta dos canciones y su característico saludo de torero. Además, en uno de los comentarios se siguió disculpando:

“Mis disculpas. Anoche no tenía más fuelle. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta. Mis disculpas y mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable”.

“No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes. Me corto la coleta. No se encajar una derrota en semejante escenario. Un abrazo”, añadió.