Así lucía Kris Jenner cuando era joven, se ve igual que una de sus hijas

Kris Jenner es conocida por ser la madre y manager de la famosa familia Kardashian. Muchos expertos en mercadeo la ven como la ideóloga de la construcción de la marca y la carrera de sus hijas, incluyendo Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Aunque es lo suficientemente famosa, los flashes se disparan más del lado de sus hijas. Pero seamos justos con su biografía. Remontemonos a Keeping Up with the Kardashians, en el reality Kris Jenner fue uno de los personajes más queridos. El programa, que documentó la vida y las experiencias de la familia Kardashian-Jenner, fue uno de los grandes aciertos de la marca Kardashian.

Kris Jenner en vestido de baño cuando era joven

En su cuenta de Instagram, la mamá de las Kardashian sorprendió a sus seguidores con una foto sacada del álbum familiar. En ella se de su parecido con Kendall, la mediática modelo que es novia de Bad Bunny.

Kris Jenner: ¿Cuántas veces se ha casado?

En dos ocasiones ha estado casada. Su primer matrimonio fue con el abogado Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos. Después de su divorcio y selló su amor con el exatleta olímpico Bruce Jenner (ahora conocido como Caitlyn Jenner), con quien tuvo dos hijas (Kendall Jenner y Kylie Jenner).

Pero su vida sentimental no se quedó ahí, pues ha tenido varios noviazgos. Actualmente, su pareja es Corey Gamble.

Si quieres saber más de su vida...

En 2011, Kris Jenner lanzó su autobiografía titulada Kris Jenner... and All Things Kardashian. En el libro, compartió detalles sobre su vida personal y profesional, así como anécdotas y reflexiones sobre su papel como madre y empresaria.