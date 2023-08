Así respondió Carmen Villalobos ante las críticas y rumores de embarazo ¿Qué dijo?

Después de su ruptura con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha demostrado que es posible encontrar nuevamente el amor. De hecho, la actriz y presentadora se ha mostrado feliz en las redes sociales con su actual novio, Frederik Oldenburg.

Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro. Por ello, sus fanáticos con frecuencia comentan lo bien que se ven juntos y apoyan la relación que lleva la pareja hoy en día.

¿Qué dijo Carmen Villalobos?

La presentadora del programa de Telemundo Top Chef VIP, ha despertado el interés de sus seguidores por su vida personal y profesional y justamente su nueva figura está dando de qué hablar.

Muchos han especulado que, debido al aumento de peso de la actriz, se encuentra embarazada de su pareja, el venezolano Frederik Oldenburg. Sin embargo, es una suposición, ya que Villalobos nunca ha confirmado esta afirmación.

Carmen Villalobos rompió silencio y habló sobre los comentarios negativos que recibió por su aumento de peso. Fotografía por: Instagram

Sobre este tema y las reacciones que generó su leve cambio, la actriz decidió hablar del tema a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Villalobos no dijo nada sobre los fuertes rumores de estar embarazada pero sí habló de lo feliz que se siente en este momento con su físico y su vida.

“Las cosas más difíciles es retomar el ejercicio, llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, empezó diciendo Carmen.

Después agregó: “Hay que ser felices mi gente bonita, no perfectos. Recuérdenlo siempre”, un mensaje que muchos seguidores interpretaron como unas palabras poderosas y necesarias de amor propio.