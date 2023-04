Así respondió Shakira al ser “criticada” por Piqué por ser latina

La relación de Shakira con Piqué aún sigue generando polémica e incertidumbre sobre cómo continuarán las cosas de aquí en adelante para cada uno en cuanto a su paternidad.

La opinión pública ha podido ver varios detalles de la separación entre la artista y el exfutbolista. Incluso, se han conocido algunos temas de las infidelidades que habría cometido el exjugador del Barcelona.

Shakira y Piqué: Los mensajes encontrados

Aunque ya pasó un tiempo desde el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53 de Shakira con Bizarrap y de la colaboración de ‘TQG’ con Karol G, la intérprete de nuevo llamó la atención de los medios al publicar un mensaje con un destinatario directo, su expareja Piqué.

En una entrevista el exjugador enfatizó en el origen de la colombiana y en los ataques que estaba recibiendo por parte de los seguidores de la cantante.

El exfutbolista habló del impacto que tienen los comentarios negativos en la vida de las personas y envió un mensaje de conciencia. Fotografía por: Instagram

Allí utilizó unas palabras que para muchos resultaron ser despectivas y desafortunadas a la hora de referirse a la madre de sus hijos.

La situación se dio durante una charla que mantuvo con su compañero en la King’s League, el ‘streamer’ Gerard Romero, en la que Piqué habló sobre algunos aspectos de su vida, mencionando de forma directa a Shakira.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...”, señaló Piqué.

Después añadió: “No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”.

Shakira responde

Si bien este fin de semana la colombiana estuvo muy ocupada con su salida de España y el nuevo rumbo que está dispuesta a tener con su familia y amigos, también tuvo tiempo para ver las declaraciones que se viralizaron de Piqué.

El pasado 2 de abril, a través de sus redes sociales, la intérprete publicó en horas de la tarde una historia en la que se pudo ver el ala de un avión y de fondo España. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, fueron las palabras que escribió Shaki acompañando la imagen.

Sin embargo eso no fue todo, pues a través de su cuenta de Twitter publicó otro mensaje en referencia a las palabras dichas por Piqué.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, estas palabras las acompañó con 29 banderas, que representan a las naciones latinoamericanas.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Tras conocerse la publicación, sus seguidores y fieles defensores no dudaron en apoyarla y agradecerle por su talante a la hora de enfrentarse a nuevos retos, pues este mensaje también puede hacer referencia a su llegada a Estados Unidos este fin de semana.

“Te amo, qué orgullo que nos representes”; “América Latina está agradecida contigo, nos diste una gran ventada en otros países”; “Qué buena manera de responderle a Piqué, uno nunca niega su origen”; “¿Piqué es xenófobo o es mi impresión?”; “Me encanta la respuesta, qué Piqué vea que promover la xenofobia no es nada positivo”; “Qué emoción que seas latina y que seas la madre de los hijos de Piqué, me encanta”.

