¿Bad Bunny y J Balvin ya no son amigos? La ‘tiradera’ del puertorriqueño al paisa

Bad Bunny y J Balvin, se unieron después de que el paisa decidiera trabajar con él en varias canciones y encontraran un beat que gustó a los fanáticos de los dos.

Te puede interesar: Chris Carpentier explotó contra medio colombiano: “Una vergüenza”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

De hecho en 2019, el colombiano decidió lanzar su álbum ‘Oasis’ con Bad Bunny, en las que hubo varias canciones que lograron quedarse con altos números en las listas de plataformas y emisoras. Sin embargo, parece que esa dicha ya terminó.

¿Qué pasó con J Balvin y Bad Bunny?

En la madrugada de este viernes, varios fanáticos lograron escuchar el nuevo álbum estrenado por el puertorriqueño ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

A medida que iban pasando las canciones, algunos se toparon con ciertas frases en las que Bad Bunny mencionó, no solo a J Balvin, sino también a Karol G y Shakira.

Como bien se conoce, estos artistas mencionados han sido de los más grandes que ha tenido el país y además, en representarlo en reconocidos festivales.

El quinto álbum de estudio del puertorriqueño incluyó referencia a canciones y situaciones sobre los artistas colombianos. Fotografía por: El Espectador

Aunque en sus canciones mencionó a Karol G y a Shakira, los fanáticos se centraron en un tipo de ‘tiradera’ que hizo hacia J Balvin, pues justamente recordaron que colaboraron juntos hace años; pero además, gracias a ello, Bad Bunny logró subir mucho más en su carrera.

En redes, varios usuarios están condenando la canción ‘Thunder y lightning’, pues fue allí, en la que hizo mención al colombiano.

“Ustedes me han visto con los mismo mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, dice concretamente.

Pero eso no fue lo único, pues en una de las canciones, Benito, hizo referencia a Shakira y su popular frase ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’; en ese sentido, la frase fue “ahora los hombres lloran sí, pero sin parar de facturar”.

En el estribillo en el que hizo referencia a Karol G y a su reconocido apodo de ‘Bichota’, el cantante aseguró: “Vengo de PR, de donde son las verdaderas bichotas”

#EsTendencia: Estas son algunas de las referencias hacia Shakira, J Balvin y Karol G en el nuevo álbum de Bad Bunny 👀



Las redes están divididas entre los que creen que son mal intencionadas y los que aseguran que son simples referencias.



¿Usted qué opina? 🧐 pic.twitter.com/nakt75XoES — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 13, 2023

Luego de conocerse esto, varios fanáticos salieron en defensa de los colombianos, pues le recordaron a Bad Bunny, lo mucho que Balvin le ayudó en sus mejores épocas, pues gran parte de su reconocimiento en Colombia, fueron esas canciones en las que colaboró con él.

“Balvin nunca debió ayudarle, esta gente siempre paga mal”; “Oigan que rata, además de Balvin también se metió con Karol G y Shakira, aquí no debería volver”; “Ahora que Balvin no está en el top, ¿entonces le tiran? ya no más, él abrió muchas puertas para todos”; “No es porque quiera a Balvin, pero me parece de quinta que Bad Bunny ahora le tire profesionalmente, cuando el man solo lo ayudó en su momento”; “Qué tonto es, pero el que como coco sube, así mismo baja”, fueron los comentarios en redes.