¡Se supo todo! Beba reveló que su salida de El Desafío XX “fue superpensada”

La expulsión de Beba en El Desafío sigue generando dando de qué hablar entre los televidentes y seguidores del programa, debido a que hace mucho tiempo no surgía un caso como el de la barranquillera en el programa. La modelo de 23 años, optó por romper varias reglas con el objetivo de que fuera expulsada, algo que obviamente consiguió.

También puedes leer: Esta es la única comida que Karol G no puede probar y que es apetecida por muchos

Las cosas ya venían mal en el equipo Alpha y las acaloradas discusiones entre algunos participantes con Beba llegó a tal punto que la modelo tomó la decisión de quitarse los guantes de boxeo, que hacían parte de un castigo, cruzó los límites de Playa baja y pasó la noche en la casa, algo que no debía hacer. Como consecuencia de esto, la barranquillera fue expulsada de El Desafío.

“Me siento feliz y dichosa de que me expulsen porque yo me quería ir. No busqué estar aquí”, aseguró la concursante tras haber sido notificada por Andrea Serna de su salida del programa. Sus palabras causaron la molestia de muchos de los participantes, que incluso pidieron que no hablara más.

Beba revela el plan para salir de El Desafío

En cada edición de El Desafío son miles de personas las que tratan de participar en el programa y aquellos que lo logran suelen ver esto como una gran oportunidad y un sueño cumplido; no obstante, esto no aplica para todos y este es el caso de Beba, que desde los primeros momentos no estuvo cómoda en las pruebas y la convivencia.

Puedes leer: ¿Beba hará parte de Caracol? Esta fue la tentadora propuesta que le hicieron

En una entrevista con el portal Pulzo, Beba reveló varios de los momentos que vivió durante la competencia y dio a conocer todo lo que sucedió en los últimos días. La barranquillera aseguró que cuando decidió romper las reglas, sabía que la iban a castigar con la expulsión, algo que estaba buscando.

“Yo no sé qué pasaba por sus cabezas. Allá todos estábamos viviendo la misma experiencia, todos estábamos bajo la misma presión, entonces por la cabeza de ellos también estaban pasando muchas cosas y tampoco quiero ser tan rápida en juzgar. A veces sí me sentía como que era hacia ‘Beba’. Era: ‘Vamos a pullar a ‘Beba’ para que reaccione”, aseguró Beba.

Incluso Beba afirmó que cuando su equipo tomó la decisión de marcharse a Playa baja, fue una decisión preparada para desestabilizarla. “Yo siento que lo de la ida a playa baja también fue superpensado; eso lo tengo clarísimo. Ya nos conocíamos muy bien cómo reaccionábamos cada uno (…) y hubo un momento, en una de esas cobradas de arriendo, en que nos preguntan sobre la opción de ir a playa baja. La única que dice que no fui yo... Yo pequé por hablar de más, porque les di a entender a ellos que para mí eso sería un desastre”.