Camilo destapó intimidad con Evaluna a través de picante mensaje en redes

Camilo y Evaluna llevan 10 años de relación y aunque han estado rodeados de rumores sobre la estabilidad de su relación, su amor lo aumentaron con la llegada de su primer hija, Índigo.

La hija de los artistas ya tiene un año y sin duda, ha hecho del hogar Montaner - Echeverry algo muy amoroso, pues ambos se han disfrutado cada etapa de ser padres.

Las picantes palabras de Camilo a Evaluna en redes

Si bien continúan conectados con sus seguidores a través de redes sociales, mostrando sus viajes, conciertos y diario vivir, esta vez fue Camilo quien dio de qué hablar.

La pareja sigue presumiendo su amor a través de sus canciones y aprovechando fechas como San Valentín para compartir románticas dedicatorias.

Justamente, la más reciente publicación que hizo Evaluna, en su cuenta oficial de Instagram, está dando de qué hablar, pero todo por cuenta de un comentario de su esposo, Camilo.

Allí, compartió un video de un momento especial de su luna de miel con el colombiano en una tina jugando con espuma. “Enamorada de ti cada día más. Cómo me gusta celebrar el día del amor todos los días contigo. Te amo, Camilo”, escribió en la descripción.

Tras leer este mensaje, el artista contestó con toda picardía: “Si esa bañera hablara… aajajajaa mentira. Te amo”.

Aunque la respuesta fue corta, generó una lluvia de reacciones de sus seguidores, los cuales se mostraron sorprendidos con sus palabras: “Diablos, señorito”; “Wow revelando intimidades”; “jajaja, escupí medio almuerzo con este comentario jajaja”; “pero Camiiiiiiiii”; “Camilo, Camiiilooooo, no conocia esa parte tuya. Ok no, que bello amor”; “O sea, el comentario de la tarde, a Camilo se le fue la olla”; “Amé el comentario”; “¿Ahí fue donde se hizo el segundo bebé o qué?”, fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que hace unos días, en entrevista con revista Hola!, la pareja decidió abrir su corazón y dar a conocer que decidieron ser padres por segunda vez y traerle al mundo un herman@ para la pequeña Índigo.

Luego de haber celebrado su cuarto año de casados, Camilo y Evaluna Montaner están pasando los mejores días pues la joven está felizmente embarazada.

“Los cantantes se preparan para aumentar su familia, algo que se producirá este 2024. Será el segundo hijo del matrimonio”, destacó el medio mencionado.

Por el momento, la pareja aún no sabe qué género tendrá su segundo hijo, pues Evaluna, hasta ahora está a punto de empezar el tercer mes de embarazo.