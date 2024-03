Camilo estalló por críticas al nombre de su segundo bebé: “Amaranto es hermoso”

Camilo y Evaluna encendieron las redes sociales con la noticia de su segundo embarazo, asegurando que se sienten emocionados con la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Sin embargo, la elección de Amaranto como nombre para su segundo bebé, ha desencadenado un debate entre los seguidores, ya que, al igual que con su primogénita Índigo, Camilo y Evaluna han optado por un nombre sin género específico.

Esta decisión ha generado opiniones encontradas entre los internautas, con algunos aplaudiendo la originalidad y valentía de la pareja, mientras que otros cuestionan la elección de nombres unisex.

La respuesta de Camilo a las críticas por el nombre de su bebé

Camilo, quien muy pocas veces ha aparecido para responder a sus detractores, no ha dudado en expresar su frustración ante las críticas en una entrevista reciente.

“Me he vuelto más blindado a todas esas cosas. Leo cada vez menos de ciertas cosas. Yo dije: vamos a anunciarlo y no vamos a leer los comentarios. No lo vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras“, declaró, visiblemente molesto, durante una charla con Molusco TV.

Y es que la controversia no es nueva para la pareja, ya que cuando anunciaron el embarazo de Índigo, la noticia fue ampliamente comentada en la prensa internacional.

Aún con esto, Evaluna, por su parte, se ha mostrado agradecida por el apoyo de sus seguidores y ha decidido no dejar que las críticas afecten su conexión con el público.

Aunque confiesa haberse llevado un disgusto al descubrir los comentarios hacia el nombre Amaranto, insiste en que seguirá compartiendo ciertos aspectos de su vida privada con sus fans.

¿Qué significado tiene el nombre Amaranto?

En la entrevista, Camilo explicó también la razón detrás de esta elección, revelando su deseo de fomentar la igualdad de género y la neutralidad en la crianza de sus hijos.

“Amaranto es una planta, como el Índigo también. En varias culturas ancestrales se hablaba de una leyenda en la que arriba del monte había una planta que siempre estaba florecida porque como nadie podía subir porque estaba muy alto, nadie cuidaba de ella pero estaba siempre florecida”, compartió el artista.

Así, Amaranto, según la pareja, no solo tiene un significado especial, sino que refleja la naturaleza única y floreciente de una planta que permanece sin cuidado pero siempre hermosa.

Mientras enfrentan las críticas, Camilo y Evaluna esperan con ilusión la llegada de Amaranto, demostrando que, más allá de la controversia, su elección de nombres sigue siendo una expresión de su identidad artística y personal.

En un mundo donde la privacidad es a menudo sacrificada, esta pareja está decidida a mantener su autenticidad, incluso cuando la elección del nombre despierta opiniones divergentes entre sus seguidores.