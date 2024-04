Él es el ruso que se robó el corazón de Campanita, ¡Se ven muy bien juntos!

El Desafío XX se ha convertido en uno de los programas más vistos en Colombia y esto se debe a que muchos de los participantes han captado la atención de los televidentes. Esto, sumado a las duras pruebas, han permitido que el reality se convirtiera en un enorme éxito. Uno de los grandes protagonistas en esta edición ha sido Campanita, que con su carisma y personalidad, se ha ganado el cariño de todos.

El exitoso programa de Canal Caracol celebra sus 20 años y, cómo era de esperar, en esta ocasión la competencia ha sido férrea, por lo que cada vez son más los televidentes que se suman a las emisiones. Uno de los nombres que resaltó desde el primer momento fue Campanita, quien con su personalidad se ganó un lugar entre los favoritos del público.

Él es el novio ruso de Campanita

Campanita es un destacado bailarín que, gracias a su enorme destreza, ha podido recorrer el mundo, llegando a presentarse en diferentes países. En una charla que sostuvo con La Red, el participante de El Desafío reveló algunos detalles sobre su situación sentimental.

De acuerdo con el joven bailarín, mientras se encontraba en Turquía en 2019, pudo entablar conversaciones con el misterioso hombre gracias a una aplicación de citas. Este ruso, que se dedica a la medicina, se ganó el corazón del actual integrante del equipo Omega en El Desafío. Sin embargo, no fue sino hasta 2021 que pudieron verse personalmente.

Según comentó Campanita, el encuentro se dio en Egipto, lugar en el que se encontraba el colombiano. Hasta allí llegó el hombre y de inmediato se enamoraron... ¡Amor a primera vista!

“Había ido a Turquía, tenía un trabajo con el grupo de él y nosotros solo hicimos ‘match’ por Tinder. Dos años después yo estaba en Egipto, le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, aseguró Campanita.

Este hombre ha sido uno de sus grandes apoyos de Campanita en los últimos años, ya que una vez el colombiano terminó contrato en Turquía, él le compró tiquetes para que fuera hasta Rusia. “Me presentó su familia, la familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir trabajo como modelo”.