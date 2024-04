Ella es la actriz de Secuestro del vuelo 601 a la que Miguel Varoni le fue infiel

‘Secuestro del vuelo 601′ es la nueva serie de Netflix que se está robando las conversaciones en redes sociales, no solo por su grandioso libreto (inspirado en una historia real), sino también por el elenco de lujo que aparece en pantalla.

Por ejemplo, una de las actrices que se ha robado las miradas es Patricia Ércole, quien encarna a Marta Lucía, la pasajera de primera clase que, aun en medio de la presión del secuestro, muestra todo su arribismo y clasismo en contra de los demás rehenes.

Aunque la actriz ha estado un poco ausente de las cámaras en los últimos meses, su presencia en las producciones nacionales siempre es bien recibida por el público.

Lee en Cromos: Cien años de soledad: Netflix presenta las primeras imágenes de la esperada serie

¿Por qué se divorciaron Patricia Ércole y Miguel Varoni?

Sin embargo, aparte de su increíble talento, y de ser hija de la primera actriz de la televisión colombiana, Raque Ércole, el pasado de Patricia también hace que se acreciente su leyenda en la farándula colombiana, especialmente luego del efímero matrimonio que tuvo con Miguel Varoni.

El también hijo de una primera actriz (Teresa Gutiérrez), estuvo casado con Ércole desde 1991 hasta su polémico divorcio en 1993, cuando se conoció que el actor de ‘Pedro, el escamoso’ le había sido infiel con la también colombo-argentina Aura Cristina Geithner, durante el rodaje de ‘La Potra Zaina’.

Patricia Ercole y Miguel Varoni se casaron en 1991. En 1993 se separaron Fotografía por: Tomada de facebook

Patricia Ércole: “el único escándalo que he tenido es el de mi separación”

Hace algunos meses, Patricia Ércole decidió hablar sobre esta experiencia en una entrevista con El Espectador, en la que recordó el amargo sabor que le dejó esta experiencia, asegurando que ha sido el único escándalo que ha tenido.

“Gracias a Dios no había redes sociales. Yo me mantuve quieta. No hablé, no di declaraciones. Salían portadas hablando de mi silencio, diciendo que era toda una dama. Yo me mantuve en el puesto, donde me tenía que mantener”, dijo.

Te puede interesar: Miguel Varoni se inspira en Maluma y sorprende con un cambio de look

En cuanto a la razón por la cual dejó el país y tuvo al silencio como protagonista, explicó que “no tenía por qué ir a hablar, los que tenían que hablar eran otros. Yo soy muy ajena a estar en esas controversias o entrar en esas polémicas. No es parte de mi naturaleza. Uno decide si habla o no y las cosas toman su propio rumbo. Con mi separación busqué refugio en mi familia y mis verdaderos amigos. También en Dios, que es parte fundamental en mi vida”.