Canción Shakira y Karol G: colapsaron el Time Square con su adelanto

Tras varios rumores sobre la posible colaboración de Shakira y Karol G en un nuevo tema musical, ayer en la tarde revelaron que este viernes 24 de febrero se estrena por todas las plataformas ‘Te Quedo Grande o TQG’, canción que está incluido en el álbum de Karol G, ‘Mañana Será Bonito’.

Así lucen Shakira y Karol G en su nuevo adelanto musical desde el Time Square

“¡Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos!” dice la publicación que realizaron ambas en Instagram. En dicha publicación se les puede ver con trajes sensuales y ajustadas por parte de ellas, además se sabe que el vestido que usó Shakira para la promoción de la canción es exactamente igual al que lució Karol G en la presentación que hizo hace unos días en Viña del mar 2023.

El anuncio sale tras la filtración de algunos versos en redes sociales. Los cuales confirmaría que será una canción de desamor y despecho dedicada a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

En el corto video que se transmitió por las pantallas del Time Square se observa a Karol G de cabello rojo intenso con un traje que cubre toso su cuerpo cayendo de un edificio. Después, aparece bailando con un traje rojo y se ve Shakira con un traje ajustado azul mientras baila también.

Aparecen los nombres de la esperada colaboración artística “Karol G - Shakira” y la frase “Tu reality show favorito llega a su fin”.

“Tu reality show favorito llega a su fin” — TQG, Karol G & Shakira. 24 Febrero. pic.twitter.com/dsuliohEDA — WWSHAK (@WWSHAK) February 22, 2023

El pasado 10 de febrero, la paisa anunció en redes sociales su próximo álbum ‘Mañana Será Bonito’ de 17 canciones en el que incluyen temas como X Si Volvemos y Cairo. También hizo un adelanto de la canción ‘Mañana Será Bonito’ que se la dedicó a su hermana mayor: “Tengo mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción, esta noche es para ti”, comentó la paisa en el Festival de Viña del Mar en la Quinta de Vergara el pasado domingo 19 de febrero.

En entrevista con The New York Times Karol G comentó que al enviarle la letra a la barranquillera se emocionó con las palabras que le dijo: “Dios mío, gracias. Esas son perfectamente cómo me siento en este momento”, comentó.

El próximo 24 de febrero la reguetonera paisa lanzará su álbum “Mañana será bonito” en colaboración con artistas de la talla de: Quevedo, Carla Morrison, Romeo Santos y Justin Quiles.

Algunas de sus canciones nuevas serán “Mientras me curo del cora”, X si volvemos”, “Besties” o “Gucci los paños”.