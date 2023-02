Shakira y Karol G: Este es el nuevo adelanto de su canción y la fecha de estreno

Las colombianas Shakira y Karol G por fin le dieron la noticia que tanto estaban esperando sus seguidores y esa tiene que ver con una canción juntas.

Si bien, en el pasado la paisa había buscado hacer una canción con la intérprete de ‘Monotonía’ y esta le habría dicho que no, ahora las dos se unieron para sacar una canción que seguro dará de qué hablar.

Shakira y Karol G: ¿De qué será su nueva canción?

Tanto Karol como Shakira han acumulado reconocimientos gracias a su talento y las canciones que han reflejado dicho amor por la música.

Ahora y después de un mucho pedirlo, las artistas decidieron juntarse y dar a conocer la primera imagen de lo que será la canción más pedida por sus seguidores.

En la imagen publicada se puede ver a las dos vestidas con ropa pequeña y en posando sobre la arena, lo que quiere decir que en el video oficial de la canción podrían estar en la playa o en un lugar desértico.

Además, las dos tienen el pelo húmedo y con poco maquillaje, lo que podría dar indicios de que ambas aparecerán bailando muy sensuales.

De acuerdo con el texto que acompañó la imagen compartida en los dos perfiles de Instagram de las artistas, la canción tendrá por nombre ‘TQG’ y su estreno será este viernes 24 de febrero a las 00:00, hora Colombia.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 🖤 24 de Febrero 00:00 🇨🇴❤️‍🔥 Barranquilla 🖤 Medallo”, fueron las palabras en el post.

Una vez publicaron la foto, los comentarios de apoyo y asombro no se dejaron esperar: “Por fin, no puedo creerlo”; “Quiero que ya sea 24 por Dios por fin estas diosas juntas”; “Me muero, qué gran anuncio de las dos esa canción va a estar muy buena”; “Ay no qué emoción, por fin las dos junticas como tanto lo habíamos pedido, son lo máximo”; “Me da mucho orgullo decir aquí en Alemania que soy del país de Karol G y Shakira, es lo máximo que nos reconozcan por ustedes, gracias”; “Adoro esto y ya quiero escuchar la canción de ustedes dos, son lo máximo”, fueron algunos comentarios de los seguidores.

Cabe destacar que este lanzamiento será paralelo al del nuevo álbum de Karol G, ‘Mañana será bonito’, el cual incluye colaboraciones con Quevedo, Carla Morrison y Romeo Santos, por decir algunos artistas.

”Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, escribió la paisa en su Instagram.

Desde ya varios fanáticos se alistarán para la nueva canción de las colombianas, la cual aseguran que estará relacionada con sus exparejas, aunque esta información no estará confirmara hasta que se estrene la canción en pocos días.