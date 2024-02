Carnaval de Barranquilla: Los obstáculos que pasó Melissa Cure para ser la reina

El carnaval de Barranquilla es una de las mejores fiestas tradicionales de Colombia. Es la fiesta popular por excelencia del caribe colombiano, la más alegre, la más jubilosa, la más libertaria, llena de tradiciones y de disfraces ingeniosos y originales.

Es la experiencia más significativa de la cuidad, donde las calles se convierte en un escenario lúdico y festivo de participación colectiva que al igual que en las danzas africanas e indígenas, matriz de las danzas mestiza, el espectador se convierte en bailarín de la fiesta.

¿Qué pasó con la reina del Carnaval de Barranquilla?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cada año el Carnaval de Barranquilla elige una reina, la cual es la encargada de presidir una fiesta popular o verbena en su barrio.

En este 2024, la corona se la llevó Melissa Cure, quien habló con el director de Impacto News, y reveló los obstáculos que ha tenido que sortear, tras ser elegida como soberana.

“Yo no considero que el ‘bullying’ existe cuando no dejas que te afecten las cosas, hay ‘bullying’ cuando hay críticas, entran en tu corazón y te cambian completamente, en este caso yo no lo considero ‘bullying’ sino una manera de autosuperarme, de seguir construyendo y saber de que a pesar de que haya obstáculos en la vida uno tiene que seguir luchando por sus sueños, por sus metas”, contó.

A cerca del objetivo de convertirse en reina del Carnaval, Melissa Cure señaló: “Mi objetivo no era ser la figura número 1, no era ser la persona a la que más aclaman en Barranquilla, sino ser esa figura que en cinco meses de su vida deja un legado grande tanto para Carnaval de Barranquilla como para nuestra ciudad”.

Sin embargo, en ese camino no todas las personas estuvieron de acuerdo, pues hubo quienes le dejaron constantes mensajes de odio y críticas en redes sociales.

“Cogí todas estas críticas a lo positivo, cogí todo lo que decían para entenderme a mí misma, saber lo que quería y por dónde tenía que ir para poder construir este legado que quería dejar”, confesó la joven.

Después aseguró “siento que para una reina de Carnaval lo más lindo es entregarse a su gente, al pueblo, entregarse de corazón, y por más que uno esté cansado cumplir al pie de la letra, del cañón, todos los proyectos, que en este caso ejecuté tres”.