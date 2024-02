¿Conocido periodista de Noticias Caracol renunció al canal? Esto confesó

Los periodistas de Noticias Caracol se han ganado el cariño de los televidentes, pues al estar todos los días al aire, son fácilmente recordados por todos.

Te puede interesar: Él es Germán Gaitán, el hermano fallecido de Carolina Gaitán ¿Qué le pasó?

Aquí encuentras más contenidos como este

Justamente por ello, cada que alguno falta o decide retirarse del canal con miras a seguir creciendo en su carrera, los televidentes no pueden evitar dejar mensajes de tristeza en redes sociales.

¿Periodista de Noticias Caracol se fue?

Varios reporteros regionales de Noticias Caracol, han logrado tener la oportunidad de aprender y crecer cada vez más en el noticiero, y sin duda, han ampliado mucho más sus conocimientos en el área, gracias a los diferentes cubrimientos a los que se han enfrentado.

Este es el caso del paisa Sebastián Palacio, quien es el encargado de cubrir todos los sucesos de Antioquia y su capital.

El joven es uno de los periodistas más vistos y queridos por los televidentes, por lo que un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter dejó a más de uno inquieto,

Debido a la cantidad de mensajes recibidos por sus seguidores y en especial por televidentes de Bogotá, Palacio, tuvo que salir a aclarar si continuará o no trabajando para Noticias Caracol.

Las palabras del reportero paisa fueron muy precisas, pues aclaró que por el momento no se iría a ninguna parte y que no sabía de dónde se habían infundado las dudas en los televidentes y usuarios de las redes.

“Para quienes me han preguntado estos días que si ya no estoy en Caracol… acá seguimos, con la gente de Medellín y Antioquia. Gracias por preguntar, por el cariño y la sintonía, me sorprende la cantidad de mensajes en especial desde Bogotá”, fueron las palabras del periodista.

Para quienes me han preguntado estos días que si ya no estoy en Caracol… acá seguimos, con la gente de Medellín y Antioquia. Gracias por preguntar, por el cariño y la sintonía, me sorprende la cantidad de mensajes en especial desde Bogotá. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/zwAU6T4gR5 — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) February 8, 2024

Para el periodista, resultó de mucha sorpresa que en sus redes sociales tuviera varios mensajes preguntando desde Bogotá si aún estaba en el informativo, y otros más pidiéndole que no se fuera.

Sebastián Palacio es un amante del periodismo y la reportería y así lo hizo saber tiempo atrás, en entrevista a Revista Medellín la Eterna Primavera, en la que habló de parte de su proceso: “Palacio soñaba con ingresar al mundo del periodismo bajo una marca en particular, ya que esta marca acompañaba sus ingeniosos elementos periodísticos elaborados con sus propias manos”.

Hace años que llegó a Noticias Caracol y a través del tiempo, fue afilando muy bien su manera de presentar y dar las noticias de Antioquia. En 2021 fue galardonado con el Premio a Mejor Reportero Revelación, otorgado por el Circulo de Periodistas de Envigado.