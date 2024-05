Carolina Cruz habló sobre el portacuchillos que hizo en 2020: “no sé qué hice mal”

Durante su carrera como presentadora, Carolina Cruz ha sido víctima de varios momentos de ‘matoneo’ en redes sociales, siendo uno de los más recordados el episodio que protagonizó cuando mostró cómo hacer un portacuchillos con libros en ‘Día a Día’.

En su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi realidad’, la también modelo recordó la incómoda y dolorosa polémica que se desató en redes sociales luego de que, en 2020, durante la pandemia por COVID-19, decidió recrear esta actividad casera.

¿De dónde salió la idea del portacuchillos de Carolina Cruz?

Para iniciar, Carolina Cruz contó cómo fue que se le ocurrió esta idea: “nos tocaba inventarnos cada día cosas que se hicieran en casa, así que a las 5:00 p. m. nos reuníamos para hablar de lo que íbamos a hacer el día siguiente en la emisión. Yo me metí a la red social de Pinterest y empecé a buscar y me salieron varios portacuchillos que se hacía con libros y eran divinos”.

De hecho, aseguró que por su cabeza nunca pensó que las personas se tomarían de forma tan negativa la idea, pues, según contó, la actividad fue aprobada por otras “15 personas entre periodistas y presentadores (…) Nadie lo vio mal”.

“Me mandaron las cosas para hacer el portacuchillos. Me enviaron a casa los libros, los cuchillos, salimos al aire y perfecto, todo salió bonito”, fue la primera impresión que tuvo Cruz luego de mostrar el curioso portacuchillos a los televidentes.

Así reaccionó Carolina Cruz a las críticas por su idea en Día a Día

Sin embargo, la realidad fue otra: “Yo salgo del programa y me dicen que soy tendencia en redes, pero, ‘¿por qué?’ Me decían: la bruta de Carolina Cruz quiere matar la literatura. Yo no entendía por qué me decían eso”.

“La idea jamás era matar o asesinar la literatura. Creo que muchas personas tienen la cabeza tan dañada, y tienen tanto negativismo, tantos problemas y oscuridad y muestran solo lo que ellos quieren ver y el mundo de las redes sociales empezó a ver eso”, añadió.

La situación fue tan compleja, que Cruz decidió alejarse por un tiempo de las redes sociales; incluso cerró su cuenta de X (antes Twitter), teniendo en cuenta la crudeza que se maneja en dicha plataforma.

Asimismo, tomó la decisión de grabar un video para disculparse por lo ocurrido y subirlo a su cuenta de Instagram. Momentos después se arrepintió de esto.

“Una persona me llamó y me dijo: ‘¿por qué te disculpaste?’ Si lo haces es porque realmente sí la embarraste, pero tú no hiciste nada malo y si tu punto de vista era ese, así debe ser”, relató Carolina.