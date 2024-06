Carolina Cruz se fue en contra de sus críticos y así respondió: “¿Te afecta?”

Carolina Cruz, nacida en Tuluá, es una reconocida figura pública que ha destacado en diversas áreas, principalmente como periodista, presentadora, modelo y empresaria.

Si bien Cruz ha trabajado como presentadora en los dos canales nacionales más grandes, fue en Día a Día donde se ganó el corazón de más televidentes fieles al matutino.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

En paralelo a su carrera como presentadora, Cruz ha desarrollado su faceta empresarial, creando su propia marca y su propia fundación.

Cruz ha cautivado al público no solo por su talento y belleza, sino también por su admirable labor social. Inspirada por las experiencias vividas con su hijo Salvador, quien nació con hidrocefalia, creó la Fundación Salvador de Sueños, Regalo de Dios.

Esta iniciativa busca brindar apoyo a niños y niñas con condiciones de salud complejas, especialmente aquellos de escasos recursos que enfrentan dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos.

La fundación trabaja con un equipo multidisciplinario de especialistas en salud, ofreciendo acompañamiento integral a los pacientes y sus familias.

Justamente este miércoles, Carolina Cruz publicó en sus historias una serie de videos en la que mostró la celebración de cumpleaños de uno de los niños que ayuda en la Fundación, sin embargo, a pesar de ello recibió una crítica que no dudó en responder.

“Todo muy lindo pero mucha foto, no hay derecho”, escribió el seguidor a lo que la caleña respondió de manera tajante y clara.

“Una persona que se disgusta porque le tomamos muchas fotos a los niños en los eventos y alianzas de la fundación. Entonces, si muestro me dicen que la mano izquierda no muestra lo que hace la derecha y cuando no muestro, que me robo la plata y me la gasto en viajes”, empezó diciendo.

Después señaló: “A mí no me gusta caer en esto y me aguanto que me den hasta con la tapa de la olla, pero mi pregunta es: ¿En qué te afecta? ¿Tú aportas a la fundación? ¿Haces parte de ella? Usemos las redes para sumar no para restar. Creo que con mi contenido y el de la fundación, no hago daño o por lo menos eso pienso, y solo espero respeto, nada más”.

Hay que decir que Carolina Cruz se ha convertido en una voz de fuerza y soporte para miles de familias que enfrentan situaciones similares. Su fortaleza y compromiso con la causa han permitido que la fundación beneficie a cientos de niños y niñas, dándoles la oportunidad de tener una mejor calidad de vida.