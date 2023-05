Carolina Cruz y la primera foto oficial con su novio Jamil Farah

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Es posible verla todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero.

Recientemente la vida de la modelo ha estado en boca de la opinión pública luego que terminara su relación de años junto a Lincoln Palomeque. Una unión que dejó como frutos a dos pequeños hombres, Salvador y Matías.

Ahora, la presentadora nuevamente es tendencia tras confirmarse que le ha dado una nueva oportunidad al amor con el piloto Jamil Farah. De hecho, fueron captados por la Revista Vea en un momento romántico durante el Festival Estéreo Picnic.

#PaparaziVea Carolina Cruz y Jamil Farah Fotografía por: exclusivo Vea

Aunque al principio ninguno de los dos confirmaba la noticia del inicio de un nuevo noviazgo, por diferentes palabras que han dicho y algunas fotografías que se han filtrado, fue posible establecer la conexión entre ambos.

Publican primera foto oficial de Carolina Cruz y su novio

En marzo de este año Carolina se dejó ver sin reservas al lado de su nueva pareja, Jamil Farah, mientras disfrutaban de un viaje paradisiaco en San Andrés. En esa ocasión, el piloto de 31 años publicó una fotografía en la que se ve de lejos a la presentadora.

Sin embargo, fue hasta la semana pasada en que se posteó, oficialmente, la primera fotografía oficial de la pareja mientras departía en el Bogotá Fashion Week, un lugar que reunió figuras destacadas de la farándula colombiana.

La imagen fue publicada originalmente por Andrea Serna y posteriormente Carolina la reposteó en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo se lleva Carolina Cruz con Lincoln Palomeque?

En una ocasión, en un diálogo en el programa web Desnúdate con Eva Rey, la presentadora hizo referencia a Palomeque, hablando, sobre todo, de la ausencia que tenía en su familia.

La presentadora contestó que no se debía a decisiones propias del actor, sino, a temas laborales que le impedían estar muy cercano a su familia.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajo que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó en aquella charla.

Después de meses de lo dicho por Carolina y tras haber forjado una nueva relación, aún los seguidores de Cruz preguntan sobre la relación que tiene actualmente con su exesposo y así, conocer el vínculo que llevan.

Por lo anterior, en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su oficial cuenta oficial de Instagram, uno de sus fanáticos le cuestionó: “¿Cómo te llevas con el padre de tus hijos?”.

Al interrogante contestó que, por sus hijos, se llevan realmente bien: “Por este par, demasiado bien”. Acompañado de la respuesta, posteó una foto de sus dos pequeños, Matías y Salvador.