Carolina Gaitán: ¿Quién es el padre del hijo que espera la cantante?

Carolina Gaitán es una de las actrices más reconocidas de la industria. La villavicense ha logrado ser reconocida por su talento en la música y en la actuación. De hecho, ha sido protagonista de innumerables series como Sin senos sí hay paríso y Celia.

Te puede interesar: “Es muy cruel”: Andrés Cepeda en ‘La Voz Kids’ se confesó sobre nueva etapa

Aquí encuentras más contenidos como este

Asimismo, ha estado en películas de renombre como Satanás y Encanto, en donde le puso su voz a una de las mujeres de la familia Madrigal que interpretaba el tema que llegó a las listas de las más escuchadas: No se habla de Bruno.

¿Qué pasó con Carolina Gaitán?

Ahora, los fanáticos de la cantautora conocieron una noticia especial de su parte. Hace pocas horas, anunció que está embarazada y que la noticia le llegó en un gran momento de su vida, pero ¿Quién es el padre? Acá te contamos para que salgas de la duda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista de 39 años dio a conocer la noticia ante sus más de cuatro millones de seguidores.

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía o ser un ejemplo, pero quiero aprender, acompañarte, abrazarte, adorarte, crearte a ti con absoluta fascinación”, afirmó la actriz en una publicación de Instagram.

Sin tanto ella, como su prometido están felices, pues parece que ambos estaban muy entusiasmados con que el embarazo se lograra.

Ante la duda de quién es el padre, se trata del empresario Samir, un hombre que logró robar su corazón hace un tiempo y con quien ella decidió emprender este camino de ser madre.

Carolina Gaitán confirmó que está en embarazo y ahora muchos se preguntan quién es el padre del bebé en camino. Fotografía por: ARCHIVO VEA

Si bien Samir está muy alejado del mundo de la farándula, este 8 de febrero su nombre está en varios titulares de noticias, pues es quién se ganó el corazón y todo el amor de la colombiana.

“Estoy contenta. Creo que es un momento de mi vida en el que estoy supremamente inspirada y en donde estoy acompañada”, fueron algunas de las declaraciones de la actriz para el programa ‘Mañana express’.

Cabe destacar que en el mensaje, Carolina Gaitán también envió un corto mensaje a sus seguidores, invitándolos a hacer parte de este bello proceso, por lo que desea que la acompañen de cerquita.

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ser mamá”, escribió la cantante en la descripción de la publicación, en la que también reveló el género y nombre que eligió para su bebé.