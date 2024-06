Este es el costoso tratamiento estético al que se somete Carolina Soto y su mamá

Carolina Soto se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas del país, gracias a que se ha convertido en una de las referentes del programa matutino “Día a Día”. Recientemente, la también empresaria compartió en sus redes sociales, con sus más de 3.6 millones de seguidores, algunos detalles sobre el tratamiento estético al que se ha estado sometiendo.

Carolina también se destaca por su belleza y carisma, lo que hace que sus consejos sobre belleza y cuidado personal sean ampliamente aceptados por sus seguidores. Estos suelen preguntarle con insistencia sobre cuidados del cabello, la piel e incluso maquillaje, por lo que ella no duda en compartir muchos tips.

Este es el tratamiento estético al que se somete Carolina Soto y su mamá

En una publicación en sus redes sociales, Carolina Soto respondió algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas fue sobre algunos cuidados que se hace en la piel y cuál era su secreto para mantenerla tan hidratada. Ella, como es costumbre, no dudó en revelar cuál era su secreto.

“En la cara lo único que yo me pongo es bótox en la zona de la frente, no me pongo ni ácido hialurónico en la boca, mejor dicho no me pongo nada más. (...) Me lo aplicó con mi dermatólogo de confianza que está en Cali, entonces cuando viajo allá, aprovecho y lo visito (...) Él es el que me lo hace siempre a mi mamá y a mi tía, siempre, desde que yo vivía en Cali, entonces la confianza mía solo está puesta en él”, aseguró la presentadora.

Carolina Soto se casó con Germán González en 2013 y sus redes sociales también le han permitido exponer un poco algunas de las dificultades y enormes retos que ha tenido que afrontar al ser mamá de dos hijos. Sin embargo, a pesar de que suele tener una agenda muy apretada, una de sus grandes prioridades es tener tiempo de calidad con sus pequeños, quienes nacieron en 2017 y 2018.

Así mismo, la presentadora de Día a día es una destacada empresaria y hace un tiempo dio a conocer uno de sus más grandes proyectos. Se trata de “Mija”, una línea de cosméticos que tiene como objetivo empoderar a las mujeres a través de la belleza.