Él es el guapo hijo de Katherine Porto: es medio hermano de Silvy Araújo

Katherine Porto es una figura bien conocida en la farándula colombiana, pero hay aspectos de su vida personal que han sorprendido a muchos de sus seguidores.

La talentosa actriz ha revelado detalles conmovedores sobre su relación con su hijo Alejandro Araújo (27 años), quien, por los mensajes de la actriz en sus redes sociales, a veces se confunde con su pareja sentimental.

“Viniste a enseñarme a amar, viniste a enseñarme que el amor no tiene condiciones, que el amor es una fuerza que mueve océanos enteros, que el amor no corta las alas”, escribió Katherine en una de sus dedicatorias a Alejandro, mostrando la profunda conexión que tiene con él.

Nacida el 31 de enero de 1977 en Cartagena, Katherine Porto siempre supo que su destino estaba en los medios, a pesar de que su padre deseaba que estudiara Medicina. Fue a los 20 años, en 1997, cuando tuvo a su hijo Alejandro, quien se ha convertido en su más grande maestro de amor y vida.

¿Quién es el papá del hijo de Katherine Porto?

El camino de Katherine Porto hacia el amor maternal no ha sido fácil. En una entrevista reveló cómo, tras separarse del padre de su hijo, Alberto Araújo, y ver a Alejandro irse a vivir a Cartagena, enfrentó una fuerte crisis depresiva.

“Yo sentí que todo se derrumbó. El trabajo no fluía, nada salía bien (...) Era como que el universo me estaba quitando todo para despojarme de ese orgullo y de ese ego que no me dejaba conectarme con mi verdadera esencia”, confesó la actriz, recordando uno de los momentos más oscuros de su vida.

Cabe recordar que Alberto Araújo es un famoso empresario cartagenero, dueño de importantes hoteles de la ciudad como Capilla del Mar, Las Américas y Las Américas Golden Tower en Ciudad de Panamá. Asimismo, es papá de la influenciadora Silvy Araújo, quien hace algunos días fue tendencia por su ostentosa boda en ‘La Heroica’. Esto quiere decir que Silvy es medio hermana del hijo de Katherine Porto.

¿Quién es la pareja de Katherine Porto?

A pesar de estos desafíos, Katherine encontró la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida. Actualmente, está casada con Max Oldham, con quien primero contrajo matrimonio en secreto en los Estados Unidos y luego renovó sus votos en un ritual espiritual en el río Palomino, La Guajira.

La vida amorosa de Katherine Porto ha sido objeto de interés público durante años. Su relación pasada con Lincoln Palomeque, con quien compartió set en ‘Hasta que la plata nos separe’, es bien conocida. Sin embargo, esa relación no prosperó debido a los sentimientos no resueltos de Katherine hacia un polémico ex de Valerie Domínguez, otra destacada figura del entretenimiento colombiano.