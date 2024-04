Casa de los Famosos: Uno de los participantes eliminados va a regresar

Eliminaciones, roces entre los participantes, romances, regresos inesperados, noticias sorpresivas, la Casa de los Famosos sigue generando controversia por lo que está sucediendo en el programa. La apuesta más fuerte del Canal RCN se ha ido consolidando como uno de los programas más vistos, por esta razón el último anuncio del programa tomó por sorpresa a todos los televidentes.

Desde que se estrenó el programa el 11 de febrero, hasta la actualidad, han salido 12 famosos del programa: Naren Daryanani, Johana Velandia, Beto Arango, Isabella Sierra, José Rodríguez (conocido como José Miel), Nataly Umaña, Camilo Díaz (conocido como Culotauro), Sandra Muñoz, Juan David Zapata y Omar Murillo. Sebastián Gutiérrez salió por unas complicaciones médicas y Nanis Ochoa fue expulsada por decisión de El Jefe.

¿Quién es el exparticipante que volverá a la Casa de los Famosos?

Si algo ha demostrado el programa de RCN es que cualquier cosa puede pasar y eso incluye algunos regresos a la casa. En las redes sociales fue Carmelo Rendón, el reconocido personaje de la telenovela Rigo, el que dio el inesperado anuncio que tomó por sorpresa a todos los televidentes.

Carmelo comentó que el participante eliminado que regresará a la Casa de los Famosos será Camilo Díaz, más conocido como Culotauro. Sin embargo, lo que no reveló fue qué rol desempeñará en su vuelta al programa. Es importante destacar que el comediante duró siete semanas en el reality y allí protagonizó un romance con la actriz Diana Ángel, además de haber formado una estrecha amistad con Alfredo Redes, quien justamente esta semana ganó la prueba y se volvió líder pro primera vez.

“Oigan, les tengo un chisme. Esto es el galón de la semana. Imagínense que me averigüe que ‘Culotauro’ va a entrar a ‘La casa de los famosos’, solo me falta averiguar a qué va a entrar. ¿Será que le quiere decir algo a Diana Ángel? ¿Va a revolucionar esa casa? ¿Se quedará? Todavía no sé”, afirmó Carmelo en redes sociales.

Culotauro, por su parte, el único comentario que realizó sobre su regreso al programa fue: “Hay que ir a divertirse un rato”.