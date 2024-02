¡Christopher Carpentier confirmó su divorcio! ¿Se enfrió la relación?

Christopher Carpentier es un reconocido chef chileno, conocido por su participación como juez en el programa MasterChef en Chile y Colombia. Además de su rol en televisión, es un exitoso empresario gastronómico con varios restaurantes en su haber.

Su pasión por la cocina lo llevó a estudiar en prestigiosas escuelas culinarias en Europa y América, y ha cosechado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. En 2023, anunció su salida de MasterChef para dedicarse a nuevos proyectos personales.

Dicha noticia tiene al chef en la mira de todos sus fanáticos, quienes están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y en su entorno personal. De hecho, recientemente se conoció que, oficialmente, se ha divorciado. ¿Qué pasó?

Christopher Carpentier era uno de los jurados más queridos de 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: INSTAGRAM

¿Por qué se separó Christopher Carpentier?

En una entrevista con el programa Lo sé todo, el chileno indicó que el 2023 fue un año muy difícil para él. Lo anterior, no solo por las razones que lo llevaron a abandonar MasterChef, también porque se separó de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos.

Sobre ello, el empresario comentó que las relaciones amorosas necesitan constancia y que la lejanía puede perjudicarla. Al parecer, los viajes constantes del chef habrían sido un problema en la conservación de su matrimonio.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, comentó sobre la ruptura.

A pesar de toda la carga emocional que le implicó su separación, Carpentier accedió a continuar grabando el programa, lo que le trajo varios problemas de salud.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello”, comenzó diciendo.

“Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles”, añadió.

Finalmente dijo: “No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”.