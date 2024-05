¿Está bien? Claudia Bahamón apareció con una máscara de oxígeno y preocupó a todos

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas por todos los colombianos, teniendo en cuenta su increíble belleza, su talento ante las cámaras y la buena relación con sus compañeros de set.

La huilense ha sido la cara oficial de todas las temporadas de MasterChef Colombia, incluyendo su versión Celebrity, razón por la que su carrera ha tenido un gran despegue, no solo en Colombia sino en el resto del continente.

Es por esto, que sus casi 5 millones de seguidores no dudan en estar pendiente de cada nueva aventura de Bahamón, incluyendo un hermoso momento que vivió buceando en Colombia.

Lee en Cromos: Claudia Bahamón encendió las redes con foto en bikini: “Hermosa mujer”

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

Sin embargo, en medio de su experiencia con el mar, Claudia Bahamón generó muchísima preocupación luego de que subió un par de fotografías a redes sociales, y en la segunda aparecía usando una máscara de oxígeno.

Cabe recordar que la presentadora tuvo un incidente médico en 2023, cuando asistió con un especialista para tratar un dolor en uno de sus hombros. Justo en el momento en el que le hicieron un bloqueo para tratar dicha incomodidad, por error el médico incrustó la aguja en un pulmón, perforándole la pleura, una delgada capa de tejido que sirve para cubrir los pulmones. Esto hizo que su pulmón colapsara.

“Cuando uno llega a los 45 años, a uno le duelen las cosas. Entonces a uno lo infiltran. A mí me duele este hombro a veces, me infiltraron, pero al médico se le pasó la aguja y le llegó al pulmón, lo pinchó y lo colapsó”, explicó Bahamón en ‘Monólogos sin Propina’, el podcast de los comediantes Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias.

Así reaccionaron los seguidores de Claudia Bahamón a su fotografía

Con la foto que subió hace algunas horas a Instagram, las personas pensaron que había tenido alguna recaída en su pulmón, por el gran esfuerzo que ha hecho en los últimos días conociendo a fondo los océanos colombianos.

Te puede interesar: ¿Claudia Bahamón envió pulla a las mujeres en LCDLF? Esto fue lo que escribió

Aunque Claudia no ha explicado el porqué de la fotografía, la hipótesis más aceptada por sus seguidores es que no es reciente, sino que se tomó cuando vivió el percance en su pulmón el año pasado.

Aun así, sus fanáticos no dudaron en mostrar su preocupación en los comentarios. “Dios mío, cuídate mucho”, “No me hagas esto, Claudia. Me asusté mucho con la segunda foto” y “Por favor no fuerces tanto tu pulmón”, son algunos mensajes que denotan la preocupación y cariño hacia Bahamón.