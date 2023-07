Claudia Bahamón de ‘MasterChef’ reveló cuál es la comida que dejó hace 12 años

“Sueño todas las noches y me acuerdo de principio a fin con todos los detalles, en orden cronológico. (No es tan chévere para ser sincera, porque muchas veces me despierto agotada)”.

“Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace un mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”.