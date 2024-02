Él es Germán Gaitán, el hermano fallecido de Carolina Gaitán ¿Qué le pasó?

Esta semana, los fanáticos de Carolina Gaitán, conocieron una noticia especial de su parte. A través de redes sociales, anunció que está embarazada y que la noticia le llegó en un gran momento de su vida, pero ¿Quién es el padre? Acá te contamos para que salgas de la duda.

La artista de 39 años, dio a conocer la noticia ante sus más de cuatro millones de seguidores. “Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía o ser un ejemplo, pero quiero aprender, acompañarte, abrazarte, adorarte, crearte a ti con absoluta fascinación”, afirmó en una publicación de Instagram.

Si bien se mostró muy feliz, a raíz de esta noticia, varios fanáticos se empezaron a preguntar más sobre su vida privada y familia, por lo que el nombre de su hermano menor, Germán Gaitán salió a relucir.

¿Quién es el hermano de Carolina Gaitán?

Germán Gaitán, falleció a los 20 años, siendo uno de los momentos más duros de la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” y “Encanto”.

De manera recurrente, la actriz de Disney lo recuerda en publicaciones en sus redes sociales y, al mismo tiempo, le agradece por todo lo vivido con ella.

Tiempo atrás, la actriz escribió en su cuenta de Instagram, que su llegada a la película animada “Encanto”, era un sueño de ambos: “Un día llegué a vivir a Los Ángeles con una maleta que solo traía sueños. Desde niña junto a mi hermanito (hoy mi ángel) repetíamos las voces de las películas de Disney y solo soñábamos con ser esos muñequitos animados”.

Para ese momento, la actriz acompañó el post con una fotografía de su hermano menor y continuó: “Gracias, mi ángel capitán. El teatro llevaba tu nombre ‘El Capitán’. Hoy todo se hizo realidad, solo faltas tú, pero se que estás en cada mariposa amarilla que hasta en mi vestido estuvieron”.

El 4 de enero de 2010, cuando se preparaba para ser un piloto profesional como su padre, Germán Gaitán murió en un accidente aéreo.

“Éramos cuatro mujeres y un niño, él era mi hermanito menor. También quiso ser piloto y en un accidente aéreo se me fue. Creo que eso es algo que deja una huella en la vida de cualquier persona. Él tenía 20 años, éramos muy unidos porque éramos los más chiquitos”, dijo Carolina Gaitán en una entrevista con Suelta la sopa.

Luego del siniestro, la actriz pidió que se investigara lo sucedido para que en caso de que hubiera un culpable, se le castigara.

“Había un instructor que tiene la obligación de estar pendiente de su cuadrilla, pero se fue adelante dejando a mi hermano atrás en un avión que presentaba, desde antes de salir, un escape de gasolina. Él lo dejó atrás, aterrizaron y se preguntaron: ¿Y Gaitán? Pues Gaitán ya se había accidentado, ya estaba muerto”, declaró para “El Tiempo” en ese entonces.