Ícono de la TV colombiana pasa por dura situación: “Completé tres años sin trabajo”

La televisión colombiana ha pasado por grandes épocas, y una de las más destacadas fue la llamada “época dorada”, la cual se engrandeció gracias al excelente trabajo de varios actores. Una de las figuras más sobresalientes de esa época fue Consuelo Luzardo, quien brilló en producciones como Caballo viejo, Lola calamidades y Quieta Margarita, entre muchas otras.

Para muchas personas, Consuelo Luzardo se convirtió en una de las grandes referentes de la televisión colombiana, lo que le permitió mantenerse vigente con el paso de los años. Sin embargo, esto parece haber cambiado radicalmente, ya que ha pasado un buen tiempo desde que obtuvo su último trabajo como actriz.

La cruda realidad que reveló Consuelo Luzardo

A sus 79 años de edad, la actriz aseguró que considera que su profesión puede ser “desagradecida” y que “es una labor ingrata”, ya que lleva varios años sin poder conseguir trabajo. Una de sus últimas participaciones en una producción fue en La nieta elegida, del Canal RCN.

“Hace tres años no trabajo. Tres años que me los tomé con calma. Si se acabó no me voy a amargar”, aseguró la reconocida actriz con mucha nostalgia en el podcast Aún no sé, del actor Edwin Maya. Esta revelación sorprendió a muchos televidentes que manifestaron su tristeza por esta complicada situación.

Consuelo Luzardo comentó que extrañaba aquella época dorada de la televisión colombiana donde no pasaba más de tres meses sin trabajo y esto se debía a que el “medio era chiquito”, por lo que solía tener varias ofertas de manera continua.

“Las programadoras podían ser entre 15 y 20, uno tenía 15 posibles empresas que lo iban a contratar. Y no éramos tantos porque el medio era muy chiquito. Una época maravillosa en ese sentido”, aseguró la actriz.

Pese a las dificultades que ha presentado para conseguir trabajo en los últimos años, aseguró que aún no estaba lista para jubilarse y, por el contrario, sigue disfrutando la actuación y aún le genera una enorme satisfacción estar frente a las cámaras. “No es un oficio fácil, no es agradecido, es complicado, puede ser ingrato, pero cuando uno siente que eso es lo que más quiere en la vida. Toca seguir por ahí”, afirmó.