Diana Ángel se fue contra Culotauro. “Te escondiste debajo de la falda de tu ex”

El romance entre Diana Ángel y el comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, en La Casa de los Famosos, generó mucha controversia en las redes sociales. Las opiniones estaban divididas: algunos apoyaban su “relación”, mientras que otros criticaban a la actriz por su comportamiento. Sin embargo, tras la eliminación de ambos participantes del programa, se han ido conociendo más detalles sobre lo que realmente surgió entre ellos.

También puedes leer: Estas eran las dos tremendas actrices que querían interpretar a Marcela Valencia

Aunque se esperaba que, tras su salida del programa, pudieran definir lo que sucedió entre ellos en el reality, la postura que finalmente tomaron sorprendió a muchos. Decidieron dejar lo que pasó entre ellos en el pasado y ser simplemente “amigos”. Sin embargo, recientemente Diana Ángel volvió a tocar el tema, generando una enorme controversia al lanzar varias indirectas a Culotauro.

Diana Ángel “Yo te perdono”

Una de las principales razones que manifestó Culotauro para no entablar una relación amorosa con Diana Ángel fue que aún no estaba preparado, ya que su ruptura con su exnovia era muy reciente. Por esta razón, no tenía intenciones de involucrarse sentimentalmente con alguien. La actriz no se guardó nada y se refirió a lo sucedido, generando aún más debate sobre su breve romance en el reality.

Esto te puede interesar: Martha Isabel Bolaños dijo que soñó con ver a esta famosa en LCDLF: es muy polémica

En sus redes sociales, Diana Ángel compartió una nueva canción que escribió y en el fragmento que dio a conocer se puede escuchar: “Yo te perdono, ya no tengo nada para decirte, aunque de la falda de tu ex tú te escondiste, me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Nunca hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”.

Esto hizo que muchos usuarios en las redes sociales pensaran que la canción iba dirigida a Culotauro. “Le está dando con toda a Culotauro”; “Culotauro, mira la canción que te hicieron, nunca tuviste los huevos”; “Camilo Díaz viendo la canción y pensando: ‘De la que me salvé’”; “Diana no sabe que hacer, para llamar la atención, eso significa que le faltan muchas cosas, que no voy a decir”, entre muchos otros.