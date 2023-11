Cristina Hurtado joven en su primera portada en Cromos: así se veía a sus 21 años

“Cristina Hurtado es una mujer de barrio duro, se ve frágil y, sin embargo, viene de un barrio duro de Medellín: el Copacabana. Parece que a sus 21 años tuviera muy poco que contar, pero en este momento su historia personal incluye a un hijo de 5 años, un reality superado, el comienzo de una carrera como presentadora y un pupitre de primer semestre de publicidad en el Politécnico Gracolombiano. Su cuarto de hora”, escribió Fernando Araújo Vélez en las páginas de Cromos, concretamente en la edición que circuló en febrero de 2005.

Cristina Hurtado y su hijo Daniel. Fotografía por: Archivo personal

Lejos de la fama que la envuelve hoy, Hurtado le abrió su corazón a Cromos para hablar de la experiencia de haber sido madre a los 15 años: “Fue el momento más duro de mi vida y, al mismo tiempo, el más feliz porque con Daniel todo se transformó”.

Cristina Hurtado y su llegada a ‘Protagonistas de Novela’

Según el periodista que escribió el artículo, luego de retomar y finalizar el bachillerato se presentó a la Universidad de Antioquia. “Pero una mañana se enteró de la convocatoria para la segunda edición de Protagonistas de novela”.

La fila de la convocatorio daba varias vueltas. Cristina se presentó con muchas esperanzas al casting, antes de pasar el primer filtró la matonearon otros aspirantes. Así describió la situación Araújo Vélez: “Detrás de ella estaban otras cinco muchachas que, según fueron pasando las horas, la tomaron en su contra, simplemente porque a un paletero se le cayó su carrito y Cristina le ayudó a levantar el cargamento. ‘Ay no, y qué dice la bella samaritana´, le gritaron. ‘Terminé por ignorarlas, qué más podía hacer’. Para bien o para mal, es mezcla de dulzura y seducción siempre la ha marcado”.

El resto de lo que pasó es historia patria. Cristina fue una de las participantes más recordadas de dicha edición, en la que también conoció a su esposo Josse Narváez.

¿De dónde es Cristina Hurtado?

“Es un orgullo haber nacido en el barrio más humilde (Machado), mi infancia fue feliz, todo lo evoco con una gran nostalgia”, dijo. En 2005 quería convertirse en la mejor presentadora de Colombia, y se formó con las mejores (Carolina Cruz y Andrea Serna) en Canal RCN. En sus inicios en la televisión alternó el set con la universidad; estudió publicidad y mercadeo en las noches.

Fernando Araújo Vélez concluyó de esta manera la semblanza: “Hoy camina segura, casi siempre de la mano con su hijo Daniel. Está enamorada de Josse Alejandro Narváez, uno de sus compañeros en la casa estudio en Buenos Aires y también su consejero y profesor. Se le ve feliz, radiante, sin que se le noteel peso de todos los roles que ha asumido. Está estrenando apartamento y le acaban de llegar los muebles. ‘Dios ha sido muy bueno conmigo, no sé hasta dónde me va a llevar, a donde Él me llame, allá iré'. Es apenas el comiendo de una vida plena de intensidad a la que ahora quiere sumarle serenidad”.