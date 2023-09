¿Cuántas veces se ha casado Carolina Acevedo? Ellos han sido sus parejas

Carolina Acevedo es una de las favoritas en MasterChef, pues su agilidad en la cocina y su buena sazón han causado una buena impresión en los jurados y en sus compañeros.

Te puede interesar: ¿Qué estudios tiene Carolina Cruz? En esto se formó la presentadora de “Día a Día”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Aunque la actriz se ha venido esforzando para sacar sus mejores platos, los televidentes y seguidores se han preguntado más por su vida personal y amorosa.

¿Cuántas veces se ha casado Carolina Acevedo?

En una entrevista llevada a cabo en el año 2000, Carolina Acevedo contó en el programa Yo, José Gabriel que había tenido una historia amorosa con quien pudo ser uno de los hombres con más dinero del momento.

La actriz de 43 años, ha caminado al altar dos veces y como fruto de uno de sus matrimonios nació su único hijo y por quien se desvive.

Acevedo ha sido protagonista de diferentes producciones en el país y a raíz de su trabajo, ha enamorado a varios televidentes colegas que se ha encontrado en el camino.

Carolina Acevedo ha despertado amores y señalamientos en redes pero ¿Quiénes han logrado conquistar su corazón? Fotografía por: Instagram

En cuanto a su vida personal y amorosa, uno de los actores más conocidos con los que mantuvo una buena relación fue con Roberto Cano.

Fue el 20 de julio de 2002 cuando la pareja dio el sí en un altar, siendo una de las más queridas por la farándula colombiana, sin embargo, un poco más de un año los famosos anunciaron su separación.

Tiempo después y tras dar una entrevista con Diva Rebeca, la actriz afirmó que “se nos acabó el amor, pero bien”.

Otra de las parejas fue Salomón Korn con quien luego de siete años de relación, “se casó con Salomón Korn, todo sucedió en una ceremonia judía privada en el año 2017. Fruto de este amor nació su hijo Mathias”, destacaron medios nacionales.

Aunque son padres, Korn estuvo en medio de polémica grave, luego de ser acusado de lavado de activos. “Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Él tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si él me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, tal vez lo hubiera pensado, pero nunca fue así”, dijo Carolina.

Actualmente, la actriz de MasterChef está muy enamorada de Lucas Jaramillo Vélez, un exjugador de fútbol que ganó en el 2007 el reality ‘Isla de los famosos’.

A través de redes sociales, la colombiana ha mostrado su amor hacia él y lo mucho que ha significado para ella tener a alguien que la apoye, la acompañe y la entienda en varios momentos de su vida.