Culotauro extraña a su exnovia y reveló lo que realmente pasó con Diana Ángel

Culotauro se despidió de la Casa de los Famosos y esto tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios lamentaron su salida del programa. La actriz Diana Ángel, quien había formado un fuerte vínculo con él, es una de las personas que más ha lamentado su eliminación.

Durante las semanas en que el comediante permaneció en la Casa de los Famosos, se notaba una gran cercanía entre él y Diana Ángel, quien parecía cada vez más feliz estando a su lado. Sin embargo, hace algunos días tomaron un poco de distancia por diferentes razones, aunque esto no implicaba que su vínculo se hubiera quebrado. Tras su salida del programa, ha sido la actriz quien más ha llorado su partida del show.

Muchos han cuestionado las actitudes que Camilo Díaz tuvo hacia la actriz en el reality, llegando incluso a mencionar que él nunca tuvo la intención de pasar tiempo con ella. Sin embargo, fue el propio comediante quien aclaró lo sucedido.

“El hecho de que me esté distanciando no quiere decir que no te aprecie”

En una charla que sostuvo con Buen Día Colombia, tras su eliminación de la Casa de los Famosos, Culotauro habló sobre su exnovia y comentó que su separación se dio hace poco tiempo, siendo esta una de las razones por las que siempre fue muy sincero con Diana Ángel. Además, destacó muchos de los sentimientos que aún tiene por su expareja.

“Ella lo sabe, no lo oculto, la amo profundamente por la forma en que me ayudó a crecer como persona y como hombre, así como me han ayudado a crecer muchas de mis parejas”, aseguró.

Posteriormente, aclaró que fue por decisión personal que no quiso que las cosas avanzaran con la actriz. “Yo creo que ella insistió porque es una mujer que ama mucho, ama muy fuerte, pero creo que no era el momento, no podía llevarme por delante a una mujer tan grandiosa como ella, simplemente para llenar un vacío mío, sería muy triste”.

En una entrevista que tuvo con la Revista Semana, Culotauro mencionó qué fue lo que realmente sucedió con Diana Ángel y por qué tomaron distancia cuando se encontraban en el programa.

“Las últimas dos semanas decidimos tomar distancia y yo le decía: ‘El hecho de que yo me esté distanciando no quiere decir que no te aprecie, que no te quiera, no quiera abrazarte o hacerte reír, solamente que estoy sintiendo que esto puede ocasionar que algo nos separe de la manera más negativa posible”, afirmó Díaz.