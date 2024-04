¡No se guardó nada! Culotauro respondió a Nataly Umaña y le recordó a su exesposo

Culotauro se despidió de la Casa de los Famosos. El comediante recibió el 17.91% de los votos y, por una pequeña diferencia con Sandra Muñoz, tuvo que abandonar el programa. Esta noticia tomó por sorpresa a muchos, incluyendo a televidentes y algunos participantes del reality, como fue el caso de Diana Ángel y Alfredo Redes, que lamentaron su salida.

Después de confirmarse su eliminación del programa, el comediante, conocido por proyectos como Por la ventana podcast y Con ánimo de ofender, se mostró muy tranquilo y agradecido por la experiencia. Así mismo, tuvo la oportunidad de nominar a la actriz Martha Isabel Bolaños para la siguiente eliminación, una decisión que generó controversia en la casa.

Es importante mencionar que Culotauro fue nominado por Nataly Umaña después de su salida del programa. La actriz fue muy cruda al referirse a él, mencionando que era el “cáncer” de la casa y que por esta razón debían “erradicarlo” antes de que hiciera “metástasis”.

Culotauro le respondió a Nataly Umaña y se burló de lo que pasó con Alejandro Estrada

En una conversación que tuvo Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez en Vix, abordó los comentarios de Nataly Umaña sobre él. Manteniéndose fiel a su estilo, bromeó sobre lo sucedido entre ella, Miguel Melfi y su exesposo, Alejandro Estrada.

Lina Tejeiro le comentó: “Nataly, cuando te eliminó, utilizó un término muy fuerte”, a lo que Culotauro respondió entre risas: “¿Qué dijo?, ‘cojo hiju...’” Sin embargo, después de conocer qué fue lo que dijo Umaña tras su salida, no dudó en responder con algunos comentarios en tono de burla.

“El cáncer también se cura. Nataly perdona eso, yo no tengo nada contra ti. No tengo nada contigo, ¡ni tampoco tu marido!”, esto desató la risa de todos los presentes.

Durante su participación en el programa, Nataly Umaña tuvo un romance con el cantante panameño Miguel Melfi, lo que provocó el fin de su matrimonio de más de 12 años con el también actor Alejandro Estrada, quien durante la transmisión del programa puso fin a su relación.

Posteriormente, le preguntaron a Culotauro acerca de su relación Diana Ángel y mencionaron si podría haberse tratado de una estrategia; sin embargo, el comediante fue enfático en señalar que no fue nada de eso y nuevamente le envió una pulla a Umaña: “Prefiero que me saquen a que piensen que los sentimientos de uno son una ficha de juego y no quiero decir nombres... Nataly y Miguel”.