¿Culpa de Shakira? Piqué y Clara Chía pondrían fin a sus planes de boda

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha sido una de las más seguidas por la prensa del corazón en los últimos meses. La pareja, que se conoció en 2022, tras la separación del futbolista con Shakira, había anunciado sus planes de boda para 2024.

Aunque el comienzo de la relación fue turbulenta debido a que la terminación de la relación de la colombiana y el exfutbolista siempre estuvo en boca de los medios, lo cierto es que han logrado superar adversidades.

Sin embargo, ahora corre un rumor que, al parecer, estarían pasando por una crisis que conllevaría la cancelación de su matrimonio. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Shakira tiene algo que ver? Acá te contamos.

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en crisis. Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

¿Gerard Piqué y Clara Chía cancelaron su boda?

Shakira y Piqué se separaron en 2022, después de más de 10 años de relación. Aunque han pasado más de 18 meses, la prensa sigue publicando noticias sobre ellos y de lo que pasaría en el interior de sus hogares.

Cuando acabaron su vínculo, la prensa reveló que el empresario ya tenía una nueva pareja, Clara Chía Martí, una joven de 24 años. La relación entre ellos habría comenzado cuando el exfutbolista aún estaba con Shakira, por lo que esta infidelidad habría sido la causa de la separación.

Ahora, la cantante colombiana ha seguido con su carrera musical y ha logrado importantes éxitos, mientras que el español ha tenido que lidiar con la polémica por su relación con Chía al tiempo que dirige la Kings League.

A pesar de ello, el paparazi Jordi Martin en la transmisión del programa TV Notas, afirmó que la familia de Clara tampoco quiere al exdeportista. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, dijo el reportero.

La tensión en la relación entre el empresario y la familia de su novia ha llevado a la joven a marcharse de la casa y al futbolista a viajar a Miami para visitar a sus hijos. Esta situación ha alimentado los rumores de una posible cancelación de la boda de la pareja.