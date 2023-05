Día a Día: La desgarradora confesión de ‘Gema’ que conmovió a presentadores

Los presentadores de Día a Día han logrado meterse en el corazón de los colombianos. Tras décadas de madrugar con los televidentes, el programa se ha convertido en una parte fundamental de la programación de Caracol Televisión.

Por lo anterior, los seguidores y televidentes del programa se preguntan diariamente por la vida profesional y personal de los conductores.

Día a Día: ¿Qué dijo ‘Gema’ en el programa?

A pesar de que Día a Día haga ciertos cambios de presentadores o incluso de horarios como esta vez, debido al Giro de Italia y su transmisión especial a través de Caracol Sports, los televidentes siguen pegados del matutino.

Parte de ese éxito tiene que ver con los presentadores que diariamente se encuentran en el programa y a los invitados que logran captar la atención de todos.

Justamente, este martes estuvo ‘Gema’, última eliminada del Desafío, quien decidió abrir su corazón y contar lo que significó su paso por el programa de competencia, pero además, habló de una experiencia muy dura de su vida personal.

Se trata de un momento en el que la exparticipante quiso quitarse la vida y decidió ingerir veneno, destacando que estuvo internada en rehabilitación después este hecho.

“Me fui desvaneciendo y empecé a concentrarme en cada sensación de mi cuerpo. Empecé a sentir los poros cómo se abrían, empecé a sentir como si me saliera algo tóxico de mi cuerpo, se me empezaron a venir muchos pensamientos como ‘por Dios será que no me voy a morir, qué pena después’, realmente lo sentí así”, empezó diciendo.

Con la voz entrecortada y generando un gran impacto entre los presentadores Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero continuó hablando de esta fuerte experiencia.

“Después mi hermana llegó y ella nunca me respondía mensajes, nunca iba a verme y llegó de la nada. Llamó a mi otra hermana, me llevaron al hospital y allí empecé un proceso de desintoxicación tanto emocional como física, de todo tipo”, narró.

‘Gema’ aseguró que en ese momento fue “el universo o Dios que se confabuló” para que sus hermanas la llevaran al hospital y allí lograran salvar su vida.

El momento dejó marcados a los presentadores, quienes escucharon atentamente la historia y se quedaron pasmados, pues la deportista contó crudamente que de esto aprendió mucho y cambió su forma de ver la vida y de asumir cada reto.

Cabe recordar que ‘Gema’ fue la reciente eliminada del Desafío, luego de batallar una prueba en la que se enfrentó con otras jugadoras de su equipo y de Alpha y no lograr superar los obstáculos.