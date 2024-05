Diana Ángel se despachó al hablar de Pantera y sus actitudes: “Les di consejos”

Diana Ángel se convirtió en la decimoquinta eliminada de “La Casa de los Famosos Colombia” el pasado 12 de mayo de 2024, tras 92 días de encierro.

Su salida se produjo en una reñida gala de eliminación donde el público la eligió como la menos popular entre ella, Pantera y Sebastián González.

La Casa de los Famosos: ¿Qué dijo Diana Ángel sobre Pantera?

Durante su estancia en el reality, Diana Ángel se caracterizó por su personalidad tierna y directa, lo que la llevó a tener algunos roces con otros participantes, especialmente con el “Team Galáctico”. Sin embargo, también mostró su lado sensible y humano, ganándose el cariño de muchos televidentes.

Uno de los momentos más llamativos de Diana Ángel en La Casa de los Famosos, fue su relación con el comediante y creador de contenido Culotauro. Aunque al principio solo eran amigos, poco a poco la química entre ellos fue creciendo y terminaron confesando sus sentimientos. Sin embargo, su romance fue efímero, ya que Culotauro fue eliminado sorpresivamente de la casa.

Tras su salida, Diana Ángel ha expresado su agradecimiento por la oportunidad de haber participado en “La Casa de los Famosos Colombia” y ha asegurado que la experiencia la ha marcado para siempre.

No obstante, también habló de Pantera y de los comentarios con los que se encontró sobre él en las redes sociales a cerca de su manera de reaccionar en varias ocasiones.

La casa de los famosos Fotografía por: Cortesía RCN

En entrevista con Publimetro Colombia, Ángel decidió dar a conocer su perspectiva y ser muy clara en todo lo que vivió de cerca, en La Casa de los Famosos.

“Nunca nadie entenderá la realidad que hay allá. (...) Nadie puede entender que no tengamos horario, un día allá es eterno. (...) Yo no aceptó injusticias, yo no soy tolerante con la violencia y no acepto cuando vulneran mis derechos. (...) Allá no hay niños, hay personas grandes, yo puedo ser una mamá y darles consejos, de hecho a Pantera yo le decía “belleza, no te dejes provocar, eres un ser muy bonito y tranquilo y paciente”. Pero más allá de eso, yo no podía hacer nada”, aseguró Diana.

Igualmente, añadió: “Yo siento que lo de él es una acumulación de estrés y presión, él realmente es un ser humano que se quiere ganar ese premio. Tiene una historia de vida muy fuerte y tiene muchos sueños que puede cumplir dependiendo de lo que le pase en el reality. Cuando dejas acumular y a acumular empiezas a desarrollar esos demonios que llevan a situaciones a las que uno debe enfrentarse de manera inteligente. Yo no creo que pantera sea una persona mala”.