Martha Isabel Bolaños dijo que soñó con ver a esta famosa en LCDLF: es muy polémica

La emoción está en su punto máximo con la recta final de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Este programa, que ha mantenido a los colombianos pegados a sus pantallas, reunió a 22 celebridades del país en un lugar donde han estado aislados del mundo y grabados las 24 horas del día desde el 9 de febrero de 2024.

Ahora, solo seis finalistas permanecen en “la casa más famosa de Colombia”, luchando por el codiciado premio de 400 millones de pesos. El Top 6 de esta temporada lo conforman Alfredo Redes, Miguel Melfi y Karen Sevillano, Julián Trujillo, Sebastián González y a ‘Pantera’.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños quería ver a Yina Calderón?

Uno de los momentos más comentados del show fue la reciente eliminación de la reconocida actriz vallecaucana Martha Isabel Bolaños, conocida popularmente como ‘La Pupuchurra’.

Durante su estadía, Bolaños se destacó como una de las figuras más polémicas, generando tanto admiración como críticas entre los televidentes. Tras su salida, la actriz ha revelado varios secretos de su experiencia en entrevistas y ha expresado su sorpresa por el apoyo masivo que recibió.

En una conversación con ‘Infobae’, Bolaños mencionó que al salir de “la casa más famosa de Colombia” descubrió que muchos seguidores se organizaron para mantenerla en el programa.

“Agradezco a todos mis seguidores, especialmente a quienes se dieron la tarea de administrar grupos y hacer campañas por mí en redes sociales”, dijo emocionada.

Entre los agradecimientos destacó a la empresaria Yina Calderón, quien movilizó a sus seguidores para apoyar a Bolaños. “Gracias mamacita, además, yo la esperaba en la casa (...) Yo siempre dije que entre Yina que yo sé que ya es candela, pero yo sabía que nos íbamos a llevar bien, yo lo sabía porque ella es tan franca como yo”, añadió Martha Isabel en un mensaje dirigido a Calderón.

¿Por qué no estuvo Yina Calderón en La casa de los famosos?

La historia detrás de la ausencia de Yina Calderón en el reality también ha despertado curiosidad. Calderón, conocida empresaria, DJ y creadora de contenido, reveló a través de redes sociales que fue contactada por los productores del show, pero no lograron llegar a un acuerdo final.

“A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra el canal”, explicó Calderón. A pesar de esto, dejó abierta la posibilidad de participar en una futura edición, señalando que tal vez “no era el momento para mí”.

Con la gran final a la vuelta de la esquina, el interés y la expectativa siguen aumentando. ¿Quién se llevará el premio y se coronará como el ganador de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos Colombia’?