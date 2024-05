Diana Ángel explotó contra RCN por reciente decisión: “Me quiero quejar”

Diana Ángel, reconocida actriz y cantante colombiana, llegó a la Casa de los Famosos Colombia, cautivando a la audiencia con su personalidad, talento innegable y trayectoria.

Su participación en el reality show no ha estado exenta de emociones fuertes, revelaciones íntimas y momentos memorables que la han convertido en una de las figuras más queridas y controvertidas de la competencia.

Sin embargo, la más reciente decisión del ‘Jefe’ y de la dinámica del juego la dejó fría a ella y a los demás compañeros del equipo papillente.

¿Qué pasó con Diana Ángel en la Casa de los Famosos?

La tensión se apoderó de La Casa de los Famosos, cuando se anunciaron las nominaciones para la gala de eliminación de este miércoles. Entre los nombres de los participantes en riesgo el nombre de La Segura, salió a relucir.

Durante la transmisión en vivo 24/7 por Vix, las cámaras captaron el momento en que Diana Ángel expresó su molestia por la nominación de La Segura, luego de que Cristina Hurtado asegurara que ella había sido puesta en la placa por decisión del público.

Si bien todos los participantes del equipo ‘papillente’ estaba sorprendido e intentando animar a la creadora de contenido, Diana Ángel sí se mostró muy molesta y en desacuerdo con ello.

“Te voy a decir algo, hoy es martes, la gente y tus seguidoras estaban trabajando, no pendientes de los cambios, ni de lo que iba a pasar”, empezó diciendo.

Después continuó “mañana vas a entrar de primera, y con eso que nos pasó injustamente tenemos es que activarnos porque lo que nos hicieron no estuvo bien, y ellos lo saben, pero bueno ahí está el rating, ahí está la vuelta”, señaló.

Refiriéndose al complot por el que fueron anulados los votos de sentencia a eliminación del equipo ‘papillente’ aseguró que ella quería hablar porque eso, según ella, no había sido así.

“Sí hicimos ese complot o no, bueno pues igual íbamos a votar por los dos de allá. Y yo sí me quiero quejar allá porque a mí me hicieron una pregunta capciosa y después cuando entré al confesionario dije ‘no, voy a votar diferente’ entonces, cuál complot, cuál qué”, señaló.

En su respuesta a la nominación de ‘La Segura’, Diana Ángel se mostró más que molesta y acusó de injusta la decisión del programa, pues según ella, el canal hizo preguntas antes de las votaciones que no “debieron” haber resultado en un supuesto complot por parte de su equipo.