Duras críticas a Shakira en España: “Hay cosas más dolorosas que una separación”

Fue el pasado 4 de junio cuando se conoció oficialmente sobre la ruptura entre la cantante colombiana y el futbolista español. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos pero sobre todo a Milan y Sasha pues han sido los directamente afectados con la situación.

No solo en redes sociales Gerard Piqué ha recibido toda clase de críticas y comentarios por la infidelidad a Shakira sino además por su nueva relación con Clara Chía y la posible decisión de una boda.

Shakira y Piqué: ¿Qué críticas recibió la colombiana?

Sin embargo, no todos en España opinan lo mismo y la interprete de ‘TQG’ ha sido blanco de varias críticas por parte de algunos medios y ciertos periodistas.

Pese a que las confesiones sobre su relación con sus hijos y el nido que está reconstruyendo tras su llegada a Estados Unidos con sus pequeños, muchos otros no recibieron de la mejor manera su desahogo en los medios de comunicación.

Este es el caso del programa Espejo público, en España, en el que le dieron duras críticas a la barranquillera y fueron calificadas por el medio El Nacional como “una bofetada con la mano abierta descomunal a la artista”.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin. Ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que no, es que de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”, expresó la periodista Susana Grisso en dicho espacio.

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

Cabe recordar que el desahogo de la colombiana en People en Español no mencionó directamente a Piqué, pero sí mencionó lo que estaba pasando en su vida cuando en la prensa se publicaban notas sobre la nueva relación del exjugador.

Hablando del significado de sus padres en su día a día y de lo mucho que han hecho por ella en este tiempo, la barranquillera lo dijo todo.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milán resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”.

Igualmente destacó que “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.